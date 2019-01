Alassio. Nella giornata di venerdì 4 gennaio, al campo sportivo Ferrando, nove squadre della categoria Giovanissimi B si sono affrontate per il sesto degli otto appuntamenti in programma, valevoli per la 14ª Coppa Città di Alassio – Winter Cup, organizzata dalla Baia Alassio Calcio.

Il torneo si è sviluppato su diciotto partite, della durata di un tempo da 20 minuti, al termine delle quali ha primeggiato il Torino; seconda posizione per l’Ospedaletti, terza per la Cheraschese.

I risultati della prima fase

Girone A

Albenga – Centallo 0-2, Cheraschese – Albenga 2-0, Centallo – Cheraschese 0-1

Classifica: Cheraschese 6, Centallo 3, Albenga 0

Girone B

Ospedaletti – Caraglio 2-0, Voghera – Ospedaletti 0-2, Caraglio – Voghera 1-0

Classifica: Ospedaletti 6, Caraglio 3, Voghera 0

Girone C

Pieve Ligure – Busca 2-2, Torino – Pieve Ligure 2-0, Busca – Torino 0-3

Classifica: Torino 6, Pieve Ligure 1, Busca 1

I risultati della seconda fase

Girone Bronzo

Albenga – Voghera 0-0, Busca – Voghera 2-0, Albenga – Busca 1-0

Classifica: 7° Albenga 4, 8° Busca 3, 9° Voghera 1

Girone Argento

Centallo – Caraglio 1-0, Pieve Ligure – Caraglio 1-0, Centallo – Pieve Ligure 3-0

Classifica: 4° Centallo 6, 5° Pieve Ligure 3, 6° Caraglio 0

Girone Oro

Cheraschese – Ospedaletti 0-1, Torino – Cheraschese 1-0, Ospedaletti – Torino 0-3

Classifica: 1° Torino 6, 2° Ospedaletti 3, 3° Cheraschese 0