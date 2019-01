Alassio, un riconoscimento per le stelle dello sport: così nasce “L’Adelasia”

Alassio. Si chiama “L’Adelasia” vi è riprodotta l’effige della Vittoria Alata e sul retro il logo civico dell’assessorato allo Sport del Comune di Alassio. È il nuovo riconoscimento per le stelle dello sport alassino, una medaglia forgiata in argento delle stesse dimensioni dell’Alassino d’Oro.

“Appena ho ricevuto dalle mani del sindaco Melgrati l’incarico allo Sport, come consigliera comunale ricordo come da ogni dove giungessero notizie di alassini, o società sportive di Alassio che si distinguevano in competizioni nazionali, europee, mondiali – la consigliera Roberta Zucchinetti spiega così la genesi del prestigioso riconoscimento. – Abbiamo cercato di far seguire ogni successo da un plauso ufficiale ma ho sempre avuto la sensazione che certi risultati, certe prove meritassero qualcosa di più”.

“Poi ho pensato alla mia personale esperienza sportiva. Nella vita ho ricevuto coppe, targhe, ma uno dei riconoscimenti che conservo con maggiore affetto e cura è proprio l’Alassino d’Oro. Di qui l’idea di istituire un premio ufficiale, non qualcosa di eclatante, ma qualcosa che rappresentasse concetti come prestigio e istituzionalità. Adelasia rappresenta la leggenda e la tradizione della città, la Vittoria Alata il simbolo de successo in guerra ma anche nelle gare artistiche o atletiche. Del resto, non è un caso che fin dai Giochi del 1928 sia raffigurata sulle medaglie olimpiche”.

Così il 12 dicembre scorso la giunta comunale ha deliberato di “creare una nuova medaglia in argento denominata “L’Adelasia” quale riconoscimento onorifico per l’attività sportiva di persone fisiche residenti nel Comune di Alassio che hanno ottenuto annualmente significativi livello o prestazioni a carattere agonistico o di associazioni alassine e loro iscritti, che si sono distinte in ambito sportivo, elevando il nome della Città di Alassio”. Sabato 19 gennaio, alle 17, al Palazzetto dello Sport di Alassio, si terrà la prima cerimonia di consegna de “L’Adelasia”.

“Nelle ultime settimane – aggiunge Zucchinetti – con gli uffici abbiamo contattato tutte le associazioni sportive coinvolgendole nel progetto. Credo sarà una bellissima festa dello sport alassino e dello sport in senso generale”.