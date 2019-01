Alassio Laigueglia Volley, ottima prestazione al Torneo delle Fiabe

Alassio. Ieri, domenica 20 gennaio, le piccole atlete di minivolley e superminivolley dell’Alassio Laigueglia Volley hanno passato una bellissima giornata al palasport di Pietra Ligure, al Torneo delle Fiabe organizzato dalla sezione di Ponente della Fipav.

La giornata vedeva dalle 9 alle 17,30 un susseguirsi di partite tre contro tre, disputate tra oltre quattrocento giovani pallavolisti distribuiti tra il palazzetto ed la tensostruttura di Pietra Ligure.

Ottima la prestazione delle ragazze guidate da Rosy Buccinnà che, insieme con la sempre presente Cinzia Molle, ha gestito nella giornata circa una quindicina di pallavoliste alassine che, con volti ed unghie pitturate, recitavano la parte del gatto e della gabbianella.

Attente e giocose hanno mostrato un’ottima pallavolo in fieri; tra tutte brillava la presenza di un unico maschietto, leva 2011, ancora troppo giovane per capire la sua “fortuna”…

“Ottima la prestazione – ci dice Rosy – al di sopra delle nostre aspettative sia per il gioco mostrato che per la grinta, ma soprattutto le atlete mi hanno dimostrato che questi pochi mesi spesi in palestra hanno già dato un ottimo frutto, infatti loro si sentono già squadra“.

“Bene allora, per chi avesse voglia di giocare a pallavolo, quella pallavolo di un tempo, quella pallavolo fatta per giocare, nel senso vero del termine crescere insieme, e non solo per vincere, vi aspettiamo gli allenamenti ad Alassio il lunedì 17 alle 19,30 alla palestra delle scuole elementari, il giovedì e venerdì dalle 17 alle 19,30 nella palestra dell’istituto alberghiero” dicono i dirigenti dell’Alassio Laigueglia Volley.