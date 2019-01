Alassio. La giunta Melgrati ha sciolto le riserve: nominato il nuovo Cda della Gesco Spa, società partecipata ad intero capitale comunale.

Si tratta, in ordine alfabetico, di: Igor Colombi, classe 1975, avvocato e socio fondatore della Mdm-Milano, socio fondatore di Motorbike Brasil Ltds e titolare Studio Legale Igor Colombi in Alassio; Simona Ivaldi, classe 1969, architetto specializzato in bioarchitettura, consulente tecnico e tecnico informatico nel settore territorio e ambiente per numerosi enti locali tra cui il Comune e la Provincia di Alessandria; Simona Monteleone, classe 1988, laureata in giurisprudenza.

Saranno proprio i nuovi membri del CdA ad eleggere il presidente. Contestualmente la giunta ha dato anche mandato al nuovo CdA di nominare, anche con incarico professionale, il direttore generale di Gesco Spa che è stato individuato nella persona di Mauro Lavaselli, 48 anni, ingegnere industriale con Master all’Eur Eta – European Higher Engineering and Technical Professionals Association di Bruxelles in Elecrtical and Safety engineering e Master alla SDA Bocconi di Milano in Advanced General Management. Amministratore Delegato o Unico di società operanti nei settori industriale, energetico, ambientale, sicurezza ed edilizia con funzioni di Direttore Generale.