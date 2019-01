Alassio, incontro pubblico sul futuro di piazza Airaldi

Alassio. Appuntamento questa sera alle 21 presso l’Auditorium della Biblioteca Civica Renzo Deaglio.

L’amministrazione comunale alla presenza dell’arch. Manuela Moreno incaricata della riqualificazione di Piazza Airaldi Durante incontrerà i rappresentanti di Borgo Barusso per un confronto aperto sul futuro della piazza.

“Chiederemo ai cittadini che vi lavorano e vi risiedono – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati – come vorrebbero fosse ridisegnata la piazzetta che si affaccia sul mare. Lo faremo alla presenza dell’architetto incaricato della progettazione in modo che possa acquisire il maggior numero possibile di input per predisporre un disegno condiviso e gradito”.