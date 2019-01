Alassio. Giornata dell’Epifania da tutto esaurito ad Alassio, gremita di cittadini e turisti, complice il sole splendente e il clima mite della giornata odierna.

E tra la gente sono presenti anche i carabinieri della stazione di Alassio, unitamente ai colleghi del nucleo cinofili di Villanova d’Albenga (ovviamente con cane ala seguito), che dalle prime ore di questa mattina stanno presidiando il centro, e zone sensibili, i carrugi e in particolare il molo.

Presenti, inoltre, anche due carabinieri in grande uniforme che non sono passati inosservati all occhio e alla curiosità della gente, in particolare dei bambini. La vigilanza continuerà nelle prossime ore, “allo scopo di rendere sempre più serene le ultime ore di festa nella Città del muretto”.