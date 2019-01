Alassio, gira sul lungomare con un coltello di 30 centimetri legato alla cintura: denunciato dalla polizia di Stato 

Alassio. Gira in centro con due grossi coltelli, ma la presenza delle due armi, che spuntavano dalla giacca, non è passata inosservata all’occhio vigile degli agenti della polizia di Stato di Alassio, che lo hanno fermato.

Si tratta di un uomo sulla cinquantina, italiano, residente nel basso Piemonte, sorpreso mentre passeggiava “tranquillamente” sul lungomare in direzione centro.

Quando gli agenti lo hanno fermato, legato alla cintura (a mo’ di Indiana Jones) aveva un coltello di circa 30 centimetri e un altro, di 20 centimetri, è stato trovato all’interno della giacca.

Ai poliziotti ha detto di “avere le armi con sé per legittima difesa, per paura di essere rapinato”, ma le sue giustificazioni non sono state sufficienti ed è stato denunciato a piede libero.