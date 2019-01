Alassio. Manca veramente poco alla chiusura della sesta edizione de “Lo shopping dei sogni”, il concorso a premi più originale ed importante del Natale che si svolge ad Alassio, ogni anno, dal 7 dicembre sino al 7 gennaio.

“Lo Shopping dei Sogni”, organizzato dal consorzio “Alassio un mare di shopping”, darà la possibilità ad un solo “consumatore” di vincere ben 10mila euro in buoni acquisto spendibili presso le centinaia di attività commerciali alassine aderenti all’eccezionale evento.

Infatti con soli 100 euro di spesa, da effettuarsi in un giorno presso gli esercizi commerciali di Alassio (regolamento e modalità di svolgimento sono apposti sulle cartoline di partecipazione disponibili in tutte le attività commerciali aderenti), i partecipanti al concorso, possono sognare uno shopping unico ed entusiasmante. Ma non solo, al consumatore secondo “estratto”, in premio un week-end da sogno presso il Grand Hotel di Alassio con il suo straordinario centro Talassoterapico.

Il sogno diventerà realtà il 7 gennaio 2019, alle 15, quando si svolgerà, presso il palazzo comunale cittadino in Piazza Libertà, alla presenza di Notaio ufficiale, l’estrazione delle migliaia di cartoline raccolte e quindi si conosceranno i vincitori. C’è ancora tempo per partecipare ed imbucare la cartolina presso il “mega-contenitore” di Piazza Matteotti in Alassio sino alle 12 di lunedì 7 gennaio 2019. Per ulteriori informazioni www.alassiounmaredishopping.com.