Alassio. Massiccio dispiegamento di uomini e mezzi nella giornata di ieri, da parte di tutte le stazioni dipendenti della Compagnia Carabinieri di Alassio, che hanno presidiato il territorio ognuno nel proprio ambito territoriale, allo scopo di rendere più capillare la presenza dell’Arma in chiave di tutela e di sicurezza.

Al dispositivo operativo hanno preso parte attivamente, fornendo il loro rilevante e determinante contributo, il personale del NIL di Savona, il nucleo elicotteri e i cinofili di Villanova d’Albenga. La zona delle FF.SS di Alassio, il centro cittadino, il budello, il porto turistico di Alassio ed Andora, le zone periferiche, casolari diroccati e abbandonati, i parchi, i luoghi di ritrovo giovanile e di aggregazione, esercizi pubblici, sale da gioco, sono stati passati al setaccio da parte degli uomini dell’Arma.

di 5 Galleria fotografica Controlli carabinieri Alassio









I militari hanno arrestato una persona su cui pendeva un ordine di carcerazione dopo una condanna a due anni per spaccio di stupefacenti. Altre due persone invece sono state denunciate per aver utilizzato indebitamente la carta di credito sottratta ad altrettante persone.

Cento in totale i mezzi controllati, con 150 persone identificate e tre auto sequestrate per la mancanza di copertura amministrativa. Due le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, con relativa denuncia dei conducenti. Un cittadino marocchino invece è stato denunciato per violazione alla legge sugli stranieri, essendo stato trovato sprovvisto di documenti nel corso di un controllo sull’autobus di linea, alla fermata ad Alassio.

Tre giovani del posto sono stati segnalati alla prefettura per possesso di stupefacente per uso personale; un cittadino tunisino, sorpreso ubriaco all’interno di un esercizio pubblico mentre molestava i clienti, è stato multato per ubriachezza sorpreso ubriaco. Un altro titolare di esercizio pubblico è stato invece contravvenzionato per aver dato alcolici a minori.

Il dispositivo di controllo continua nelle prossime ore con la vigilanza nel budello, nei carrugi e nelle altre aree sensibili e nevralgiche del territorio.