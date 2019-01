Alassio. Si è concluso con successo il weekend arcieristico dedicato alla Alassio Archery Cup, arrivata alla sesta edizione.

Piero Merlone, presidente della Compagnia Arcieri 5 Stelle, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’edizione di quest’anno, che ha ottenuto il tutto esaurito nei due turni della domenica con la partecipazione di moltissimi atleti arrivati da Piemonte e Lombardia.

All’Alassio Archery Cup di quest’anno hanno dato lustro i campioni mondiali nelle specialità tiro di campagna, gare nei boschi e 3D, tiro ad animali di gomma tridimensionali. Erano presenti infatti Cinzia Noziglia, Alessio Noceti, Sara Noceti, Alfredo Dondi e Fabio Pittaluga. Con loro hanno presenziato il presidente federale Mario Scarzella ed il presidente regionale Enrico Rebagliati. Tra sabato e domenica si sono alternati sulla pedana di tiro del Palaravizza ben 155 atleti.

Nella classe Seniores la vittoria è andata al 5 Stelle Gianmaria Losi con terzo posto per il compagno di squadra Saber Ben Fekih Ali; i due, insieme a Marco Astegiano, sono arrivati secondi nella competizione a squadre. Saber Ben Fekih Ali ha poi trionfato nel torneo di esibizione del sabato pomeriggio.

Arcieri 5 Stelle protagonisti anche tra le Juniores, con vittoria per Veronica Zuffi e terzo posto per Giulia Delfino, che con Marta Aschero si sono aggiudicate la competizione a squadre. Marta Aschero con le compagne ha vinto il titolo italiano Targa 2019 ed è stata premiata nel corso dell’evento organizzato dal Comune di Alassio sabato pomeriggio, all’interno della manifestazione arcieristica, che ha omaggiato il top dello sport alassino.

Torna alla vittoria con un’ottima prestazione nella gara di casa Federica Naso tra le Ragazze. Secondo posto per l’ingauna dei 5 Stelle Elena Lucia tra le Giovanissime, battuta dalla savonese degli Arcieri Granatiere Beatrice Tarantini.

Nell’arco nudo trionfo per la campionessa mondiale Cinzia Noziglia con terzo posto per Laura Curto degli Arcieri del Finale. Nell’arco nudo Juniores secondo posto per Andrea Lovisolo, anch’egli degli Arcieri del Finale.

L’organizzatore dell’evento Giorgio Briozzo ha più volte ringraziato la collaborazione e l’aiuto da parte del Comune di Alassio che ha patrocinato l’evento e si è detto soddisfattissimo per la numerosa partecipazione di atleti provenienti da fuori regione, parecchi dei quali hanno soggiornato in Alassio nel weekend. Da subito si inizierà a preparare l’edizione del prossimo anno, cercando come sempre di inserire nella normale competizione un evento spettacolo.