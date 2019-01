Alassio. È partito quest’oggi, venerdì 18 gennaio 2019, all’istituto Giancardi di Alassio, con la cerimonia di consegna dei grembiuli, il progetto “Pane Pizza e Fantasia” che vede la collaborazione della scuola alberghiera e Futura, il centro di Formazione di Confartigianato Savona.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dell’associazione Missione Autismo di Savona, dalla cui volontà è nato e ha preso forma il percorso di formazione che si articolerà in una lezione settimanale di tre ore, presumibilmente il mercoledì, dalle 9 alla 12, per un totale di 28 ore, più una prova pratica finale con rilascio della certificazione delle competenze acquisite.

Foto 3 di 3





Le attività pratiche, inoltre, saranno svolte nel laboratorio didattico multimediale dell’istituto alassino “Cucina del sorriso” fornito di telecamere per la videoregistrazione, al fine di consentire e sperimentare nuove forme di comunicazione 2.0attraverso la produzione di tutorial.

L’obiettivo primario del progetto, quindi, è consentire agli alunni con speciali abilità di superare, attraverso attività laboratoriali innovative, aperte al mondo del lavoro e delle professioni, la passività tipica della lezione frontale a favore dello sviluppo delle competenze tecnico-pratiche.

“Un approccio incentrato sul principio del “fare e lavorare insieme”, – hanno fatto sapere dall’Istituto Giancardi, – che metterà a collaborare ragazzi disabili insieme ai loro compagni più esperti con modalità di “Peer Education”, supportati dai maestri panettieri”.

“Abbiamo messo in campo alcuni docenti e professionisti per fare di questo progetto un’esperienza. In tandem con l’associazione Panificatori della Provincia di Savona, Gianmarco Cabras, titolare di Grissini Zinolesi e il presidente nazionale di Confartigianato Panificazione Enrico Meini, insegneranno ai ragazzi come realizzare grissini e prodotti da forno con lo scopo di costruire una professionalità spendibile sul mercato del lavoro”. commenta Futura ente formativo Confartigianato Savona. Il timing vede la conclusione del progetto il 3 di Aprile 2019, giornata in cui gli allievi riceveranno gli attestati di partecipazione e faranno assaggiare le loro produzioni”, hanno concluso.