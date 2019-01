Al via il progetto Vero Volley partendo dal settore dei piccoli

Giornata di formazione per i tecnici del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., che si occupano di attività con i bambini, tenuta da Stefano Bardini, responsabile del progetto Mini Vero Volley, per il Consorzio Vero Volley Monza di cui il Volley Team Finale da questa stagione fa parte.

Una prima parte teorica, 2 ore di attività con i bambini, entusiasti dei giochi che hanno provato ed il pomeriggio dedicato nuovamente alla teoria ed al confronto. Spike, S3 e non solo, l’entusiasmo ed il gioco quali veicoli per insegnare bene la tecnica, l’utilizzo di metodologie molto stimolanti sia per i bambini che per i tecnici. La programmazione dell’attività, la differenza tra divertire ed entusiasmare, la cultura della sconfitta, si gioca per vincere ma se perdo “chissenefrega”; il momento del ritorno e tanti altri passaggi che possono fare la differenza nell’attività con i bambini. Insomma il tendere ad una cultura sportiva che crediamo sia fondamentale nella crescita sana degli atleti. E’ questo è uno dei tanti motivi che ci ha portato ad accogliere con entusiasmo la proposta del Vero Volley di entrare a far parte del network.

Ed a conclusione dell’attività dei bambini, dopo aver ascoltato i bambini, ha dato loro appuntamento a Monza al Candy Arena per trascorrere una giornata all’insegna del gioco da concludere con la partecipazione ad una gara di Serie A del Vero Volley Maschile o della Saugella Monza femminile.

Alla giornata ha partecipato anche Roberto Capezio, allenatore del settore Minivolley del Maremola.