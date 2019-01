Al via il casting per “Game of Kings a Genova: è boom di attori e aspiranti comparse

Genova. Si è svolto a Genova, mercoledì 16 gennaio il penultimo casting per completare il quadro attori e comparse che inizieranno le riprese per Game of Kings a partire dalla fine di febbraio.

Questa volta ad essere provinati sono stati gli uomini, e il numero dei candidati ha toccato quasi i 40, un successo per l’autoproduzione locale della serie fantasy girata in Liguria. Attori e aspiranti comparse hanno raggiunto il capoluogo ligure da tutta Italia e non solo dalla regione Liguria come ci si aspettava.

Nonostante la mancanza di budget economici che permetta di pagare i figuranti, la produzione locale “non può che essere estremamente soddisfatta, in quanto a presentarsi non sono stati solo coloro che ambivano a un posto da semplice comparsa, ma anche attori di un certo calibro ed esperienza, giovani emergenti e qualche talento davvero interessante”.

C’era chi vantava esperienze teatrali di tutto rispetto, chi invece era alla ricerca di un esperienza da vivere su un set dopo aver appena ultimato un corso di dizione cinematografica o chi puntava semplicemente a un ruolo marginale, pur di esserci ed entrare in questo grande progetto. Insomma, i responsabili della selezione “non possono che essere contenti” e dare buone notizie al regista G.Fazzeri, pronto per ricominciare i set della serie.

Da sottolineare l’interesse, oltre che degli attori, anche di persone come Giorgia, che si è presentata e proposta per dare il suo contributo dietro le quinte, come aiuto regia, ed è stata accolta a braccia aperte. Giorgia, fresca di studi, potrà arricchire il suo bagaglio di esperienza grazie al progetto GOK.

La new entry di lusso, in questa fase di casting, è senza dubbio Ivan Improta, che vanta un’interpretazione in “Gomorra” nel ruolo del guarda spalle di Rosario o’nano, ovvero Manolo. Verrà direttamente da Napoli e arricchirà il cast con la sua presenza, oltre che con la sua esperienza. Nel ruolo di un furfante di Prestonshire, Rogar, avrà a che fare con le insidie e i pericoli che avvolgono la contea.

Il prossimo e ultimo appuntamento è per mercoledì 23 con il casting donne, oltre che con la selezione finale delle make up di Game of Kings, che si contenderanno l’incarico a suon di prova pratica trucco e special effects, il tutto durante l’ultima serata di selezioni.

Per candidarsi si può inviare un email a info.deanimation@gmail.com oppure inviare un whats’app al numero 3881209923 indicando nome cognome e allegando una foto. Dopo di che basterà presentarsi nella data prestabilita alle ore 20 in vico delle Carabaghe nella sede del Mangano, Genova zona porta soprana, muniti di due foto stampate. I colloqui saranno singoli e uno ad uno saranno visti tutti i candidati da parte dei responsabili dei casting, una squadra di persone di esperienza, tra i quali Luca Cevasco, Rosa-Angela Rivituso e Federica Lugaro.

Il team sarà completato dal regista Gioele Fazzeri e dall’autore pietrose Dario Rigliaco. Nel frattempo, gli episodi girati del 2018, sono disponibili sul web al canale D&E ANIMATION.