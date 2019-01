Al Salone Internazionale della Pasticceria il primo “Memoria Toty Catanese” dedicato al celebre pasticcere di Borghetto

Borghetto Santo Spirito. La Confederazione Pasticceri Italiani ricorda Toty Catanese, il “maestro del lievito” di Borghetto Santo Spirito scomparso a settembre dello scorso anno all’età di 69 anni. E per farlo ha scelto l’edizione 2019 di Sigep, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè in programma in questi giorni alla Fiera di Rimini.

Lune 21 gennaio alle 13 nell’area Conpait si terrà il primo “Memorial Toty Catanese”. Amici ed allievi del grande pasticcere renderanno omaggio alla memoria del maestro presentando un panettone, preparato secondo i suoi insegnamenti: “Il panettone era uno dei prodotti più amati da Toty – spiegano i famigliari di Catanese – Quella di lunedì dovrà essere dedicata al suo ricordo e a questo dolce”.

Federico Anzellotti, presidente di Conpait, dice: “Parlare di Toty è sempre molto difficile ed è impossibile parlarne al passato. Ho iniziato la mia presidenza anche grazie al suo sostegno. Negli anni ha contribuito a lanciare progetti lungimiranti come la Nazionale Pasticceri, di cui era il presidente, e l’ultimo il mondiale Jimiotes dell’Uipgc. È stato il testimonial per eccellenza della pasticceria lievitata e non solo, un grande amico della pasticceria italiana”.

Chi non potesse essere presente ma volesse egualmente partecipare, potrà fare pervenire la propria preparazione, che l’organizzazione esporrà e presenterà al pubblico su richiesta.