Al Calasanzio di Carcare torna la “Notte del Liceo Scientifico”

Carcare. “La scienza microscopio sul mondo”, questo il titolo della quinta edizione della “Notte del Liceo Scientifico”, appuntamento tanto atteso che avrà luogo venerdì 18 gennaio tra le mura del Calasanzio di Carcare a partire dalle 20.30.

Al centro della serata attività laboratoriali che spazieranno dalla matematica, alla fisica, alla chimica, condite però anche da citazioni letterarie e gocce di fantasia. Proprio un microscopio e le sue fantasmagoriche proiezioni accoglieranno i visitatori nell’atrio dell’istituto, dove alcuni studenti avranno il compito di attendere i visitatori consegnando loro il programma, con indicazione di luogo e orario di inizio dei singoli laboratori. Poi fuori dalle aule, in corso di serata, verrà sempre indicato l’orario della replica del laboratorio stesso.

Ecco che dopo un’accoglienza mozzafiato, si potrà scegliere di esplorare gli ambiti più differenti: si giocherà alla “Tombola della scienza”, oppure a una sorta di quiz dal titolo la “Scienza con il botto”. Ma si potrà anche parlare di riciclaggio della plastica e di come le microplastiche possano danneggiare le “Tre R: Riduci, Riusa, Ricicla”. E ancora una vera e propria rappresentazione teatrale basata su un testo interamente ideato dagli studenti è quella a cui potranno assistere coloro che visiteranno il laboratorio dal titolo “Ammartaggio perfetto”: un astronauta arriverà a far visita a una classe di studenti per far loro conoscere il pianeta Marte. Oppure si “volerà nello spazio” o si parlerà di “Gioielli della matematica e di numero aureo”. E non mancheranno la chimica e i suoi colori, la forza d’attrito e le vele solari.

In tutti i laboratori, al di là della tematica affrontata, quello che spiccherà sempre sarà l’estro degli studenti di cui il Calasanzio cerca di “coltivare le menti”, senza mai volerne fiaccare spirito creativo e desiderio di sperimentazione. I veri “primi attori”, seppur con l’ausilio dei loro insegnanti, saranno, infatti, proprio i ragazzi che animeranno l’intera serata.

Il Calasanzio sarà poi ancora protagonista sabato 19 gennaio dalle 15 alle 18, in occasione dell’open day: insegnanti e alunni dell’istituto accoglieranno tutti gli interessati a visitare la scuola, a dare un’occhiata a ambiente, laboratori, oltre che a conoscere più da vicino l’offerta formativa del Liceo con i suoi tre corsi di classico, scientifico e linguistico, con l’intento di riuscire a soddisfare ogni curiosità e sciogliere eventuali dubbi.