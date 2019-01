Agriturismo sempre più aggiornati: corsi ed iniziative dedicate al Turismo Verde

Castelbianco. Tecnici e dirigenti della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori), alla presenza del presidente regionale di Turismo Verde Cia Liguria Federica Crotti e del responsabile provinciale Davide Moirano, incontrano gli agriturismo della provincia per approfondire le problematiche del settore. Fatturazione elettronica e regolamento europeo sulla privacy sono solo alcuni degli argomenti che verranno affrontati lunedì 14 gennaio, alle 10, nell’agriturismo “A ca’ du Ricci” di Castelbianco.

Il corso abilitante per svolgere attività di Fattoria Didattica che partirà a febbraio nella sala riunioni della Cia di Albenga, così come il lancio della nuova edizione del concorso “Agrichef” dedicato alla cucina agrituristica locale sono i temi di approfondimento che verranno affrontati e che gli agriturismo dovranno mettere in pratica a breve.

A febbraio, infatti, la Cia avvierà le lezioni che consentiranno alle aziende agricole locali di accogliere scolaresche, famiglie o gruppi che vogliono toccare con mano la vita ed il lavoro del mondo agricolo, e prenderà il via il concorso “Agrichef”, per individuare e premiare i migliori cuochi della provincia che hanno saputo trasformare le produzioni agricole aziendali in ricette culinarie nel pieno rispetto della stagionalità, utilizzando nella realizzazione dei piatti ingredienti legati alla tutela della biodiversità.