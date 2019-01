Albenga. Domenica 6 Gennaio ad Albenga, nella centralissima Piazza San Michele, sotto le caratteristiche torri medievali, torna l’appuntamento con la tradizionale “Befana dei vigili del fuoco”.

Alla manifestazione saranno presenti i pompieri del locale distaccamento di Albenga e i vigili del fuoco Volontari del distaccamento di Vendone, ma ci saranno anche le Delegazioni dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari (Ente Morale DPR 1160 del 18/12/1972) di Vendone e di Fossano che, col supporto della locale sezione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, dalle 10 alle 18, accompagneranno i bambini che lo vorranno, attraverso un percorso ludico educativo chiamato “Grisulandia”, nel quale i bambini potranno divertirsi ad emulare i veri pompieri.

Foto 3 di 6











Alle 16 circa è previsto l’atterraggio della Befana che porterà dolci a tutti i bambini.

Il presidente della Delegazione di Vendone, Daniele Corti, commenta così il tradizionale evento: “L’anno scorso è stata una grandissima occasione per tutte le componenti volontarie e di ruolo, per essere unite in un unico obiettivo, donare un sorriso a tutti i bambini! Siamo sicuri che l’impresa ci riuscirà anche stavolta; trasmettere i valori come lo spirito di fraternità, la solidarietà e la sicurezza, che sono tipiche del nostro Corpo, è prerogativa di tutti noi diffonderli e far si che ogni bambino possa fare suo questi ideali. Ancora ricordo quando da bambino il Geometra Ronconi (un ufficiale del Comando di Savona), passava per le scuole portando a tutti noi i racconti dei pompieri di savonesi e regalandoci la sua esperienza e la sua passione per questa istituzione! Con lo stesso spirito anche Noi ci applicheremo con le nuove generazioni. Mi raccomando di non mancare”.