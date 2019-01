A10, niente rifornimento all’area di servizio Piani d’Invrea: attenzione a chi viaggia in riserva

Varazze. Attenzione a non viaggiare in riserva in autostrada tra Savona e Genova. Fino alle 11 del 29 marzo 2019 l’area di servizio Piani d’Invrea sud ha infatti la stazione di rifornimento chiusa.

A causa della chiusura, che è necessaria per consentire di eseguire alcuni lavori di restyling, non è quindi possibile effettuare rifornimento in A10 fino all’uscita di Genova Aeroporto viaggiando verso Genova e fino all’area di servizio del Turchino viaggiando sulla A26/raccordo A7.

La stazione di rifornimento chiusa si trova al chilomentro 26.3 in direzione Genova.