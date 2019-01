A Varazze la prima edizione di “Agrichef Festival”, il contest che porta gli agriturismi negli istituti alberghieri

Varazze. Si terrà mercoledì 6 febbraio presso l’istituto alberghiero Miretti di Varazze la prima edizione di “Agrichef Festival”, il contest organizzato da Turismo Verde di Cia-Agricoltori Italiani che porta gli agriturismi negli istituti alberghieri. Una manifestazione “per valorizzare tutte le risorse messe in campo dagli agriturismi del territorio, dalla produzione in loco alla ristorazione”.

Secondo la definizione coniata ufficialmente proprio da Cia, che ne ha depositato il marchio, l’Agrichef è un cuoco di comprovata abilità ed esperienza che esercita il suo mestiere all’interno della cucina dell’agriturismo, impegnandosi a trasformare principalmente produzioni agricole aziendali, o di prossimità, nel rispetto della stagionalità e dei saperi contadini, e utilizzando nella realizzazione dei piatti ingredienti legati alla tutela della biodiversità.

“In anni in cui la televisione ci ha ormai abituato a cuochi di ogni tipo, negli agriturismi si osserva ancora una professionalità rara, che coniuga l’utilizzo di materie prime di qualità e a filiera cortissima, con la competenza e la tradizione delle ricette – spiega Federica Crotti, presidente di Turismo Verde Liguria – Gli Agrichef che abbiamo selezionato si affronteranno in un evento culinario che vuole anche essere un momento di confronto e di crescita professionale e che, non a caso, prevede il coinvolgimento delle scuole alberghiere. I cuochi professionisti verranno così affiancati nella preparazione dei piatti dagli alunni della classe terza dell’istituto Miretti che, in questo modo, faranno esperienza di una modalità di ‘produrre cibo’ spesso richiamata, ma poco praticata, quale è, appunto, quella in agriturismo”.

Nei prossimi giorni verranno svelate nel dettaglio le aziende agricole selezionate per la prima edizione ligure di Agrichef e i componenti della giuria di addetti ai lavori e giornalisti specializzati che sarà chiamata ad eleggere il cuoco che rappresenterà la Liguria alla finale nazionale degli Agrichef Festival, in programma a Roma in primavera