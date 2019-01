A Pier Franco Quaglieni il “Premio Giovanni Ansaldo” per il giornalismo e la cultura

Albenga. Il professor Pier Franco Quaglieni è stato insignito del “Premio di giornalismo e cultura” di Napoli intitolato a Giovanni Ansaldo, il celebre giornalista genovese de “Il Secolo XIX” e de “Il “Mattino” nonché autore di molti libri di successo per “i suoi cinquant’anni di iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e per i suoi ultimi due libri in cui scrive la storia di molti autorevoli giornalisti”.

Nella motivazione si evidenzia “l’impegno di Quaglieni nel trovare una sintesi tra cultura e giornalismo nella sua carriera giornalistica che continua con una rara e coraggiosa coerenza a difesa dei valori democratici e liberali contro ogni forma di populismo”.

Quaglieni, docente e saggista di storia contemporanea, è stato anche il fondatore del Centro Pannunzio di Torino insieme ad Arrigo Olivetti e Mario Soldati.E’ insignito dalla Medaglia d’Oro di Benemerito della Cultura e nel 1999 venne nominato dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica. E’ anche Grande Ufficiale Mauriziano.