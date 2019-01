A Finalborgo due importanti incontri su tematiche economiche e finanziarie

Finale Ligure. Nel mese di febbraio a Finalborgo, all’Auditorium dei chiostri di Santa Caterina ci saranno due eventi ad ingresso libero (sabato 2 e sabato 23, entrambi alle ore 16) durante i quali si approfondiranno tematiche economiche e finanziarie di profonda attualità e di vitale importanza per le sorti del paese.

Con un approccio semplice e basato sui fatti, i relatori cercheranno di dare una lettura ed una spiegazione alternativa alla crisi che stiamo vivendo. “A differenza di quanto ci viene quotidianamente raccontato da ormai più di un ventennio dai media e dai principali giornali nazionali, che si concentrano spesso in modo confusionario sull’analisi degli effetti e non delle cause, si parlerà di come abbia influito sull’incremento del debito pubblico, e sulle scelte politiche conseguenti, volte al suo contenimento, il distorto funzionamento del sistema monetario e bancario e la perdita da parte dello Stato della sovranità monetaria, ormai oggi concessa ad organismi privati (BCE e Sistema Bancario) il cui comportamento ed operato non è più, in diritto ed in fatto, sindacabile e controllabile da nessuno.

Oltre all’approfondimento dei fatti che ci hanno portato alla situazione attuale si esporranno le varie possibili soluzioni alternative concretamente attuabili da subito, necessarie a riportare il sistema economico e finanziario al servizio dell’uomo e non viceversa” spiegano gli organizzatori.

“I relatori partecipanti sono ormai da tempo passati alle luci della ribalta diffondendo informazione alternativa principalmente sul web, in convegni di iniziativa popolare ed in piccola parte anche in televisioni minori: il 2 febbraio parteciperanno l’Ing. Fabio Conditi, presidente dell’associazione Moneta Positiva, il Prof. Mauro Scordavelli, giurista e fondatore di Aleph umanistica e il Dott. Giovanni Zibordi esperto di mercati finanziari; il 23 febbraio ci saranno il Dott. Guido Grossi presidente della Confederazione Sovranità Popolare ed ex responsabile dei mercati finanziari di Bnl, il Prof. Valerio Malvezzi, docente di Comunicazione Finanziaria, ed il Prof. Alberto Micalizzi, ricercatore ed esperto di mercati finanziari. Un convegno similare con alcuni dei relatori che interverranno a Finale è stato intrattenuto il 23 novembre alla camera dei deputati e proprio lo scorso 29 gennaio presso una sala del Senato della Repubblica. Si invitano per l’importanza dei temi trattati tutti i cittadini ed i rappresentanti delle amministrazioni ed istituzioni a presenziare” concludono gli organizzatori.