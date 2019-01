A Celle Ligure torna “Il mercatino dei balocchi”

Celle Ligure. Grande successo a Celle Ligure per “Il Paese dei Balocchi”, il piccolo villaggio, realizzato dal Consorzio Promotur in piazzetta Arecco e pensato a misura di bambino, con una casetta, laboratori, un po’ di musica e di sport, animazione e merenda. Piazzetta Arecco è stata allestita già da domenica 30 dicembre e i laboratori di Franca D’arienzo, Barbara Cerutti e della Ludoteca Comunale Mago Merlino sono stati presi d’assalto da decine di bambini.

Da venerdì 4 a domenica 6 gennaio, un appuntamento nuovo in galleria Crocetta, dalle 10 alle 19, “Il mercatino dei balocchi”, tre giornate di idee regalo, artigianato, gastronomia, prodotti di qualità. Uno spazio coperto di fronte al lungomare, in cui fare una passeggiatina e curiosare tra gli stand vestiti a festa e trovare graziosi oggetti per la casa e la persona, piccoli giochi in legno, pupazzi e regalini per i più piccoli, con qualche selezionata proposta alimentare: baci, amaretti e dolci da forno, olio, olive taggiasche e derivati, vino e trasformati della frutta, miele, formaggi e salumi di qualità. Nello spazio che d’estate ospita le rassegne Libri al Sole e Mand’Ommu, un insolito allestimento natalizio per un mercatino in cui fare ancora qualche acquisto.

I laboratori comunque non finiscono: giovedì 3 e venerdì 4 gennaio si continua con Elena Damonte. Quattro appuntamenti in piazzetta Arecco, alle 10.30 e alle 15 con “Rotolando tra il Paese dei Balocchi e la calza della Befana”, per realizzare i personaggi di Pinocchio ed una calza della Befana con materiali di riciclo. Venerdì 4 e sabato 5 gennaio, sempre alle 15, torna anche la magia del Truccabimbi con Gemma: con un po’ di fantasia i bambini potranno diventare come i personaggi dei loro sogni. Sabato 5 spazio doppio anche per Valentina Biletta: alle 10.30 e alle 15 il suo laboratorio I Ricordi dell’Inverno, per costruire insieme piccoli mobili di cartone per contenere i ricordi dell’inverno e non solo. Si chiuderà il giorno dell’Epifania, alle 15 con l’ultimo laboratorio di Franca D’Arienzo: “Pinocchio dove vai: Kamishibai, Arte e Gioco”, workshop per bambini dai 3 ai 99 anni.

Sabato 5 gennaio, alle 15.30 non mancherà la sfilata itinerante della Banda Musicale Mordeglia, per allietare tutti i presenti con le tradizionali canzoni di Natale. Domenica 6 gennaio, alle ore 10 ci sarà la “Corsa della Befana dei Bambini”, in collaborazione con Asd Centro Atletica Celle Ligure e pubblica assistenza Croce Rosa. Un percorso di 600 metri all’interno del centro storico, dedicato ai bambini, che dovranno essere rigorosamente vestiti da Befane.

Il Paese dei Balocchi è realizzato dal Consorzio Promotur, con il patrocinio del Comune di Celle Ligure e con il contributo economico di Bagni Angelo, Bagni Augustus, Bagni Ellida, Bagni Genova, Bagni Italia, Bagni Lido, Bagni Lina, Bagni Ligure, Bagni Luciani, Bagni Milano, Bagni Olimpia, Bagni Sole, Bagni Stella del Sud, Bagni Torino, Bagni Vittoria.

Questi gli altri appuntamenti di inizio gennaio: sabato 5 dalle ore 15 “The e Chiacchiere”, sul lungomare Colombo, a cura dello Sporting Club e alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di San Michele, il concerto di Les Choeurs du Mercantour, a cura della Corale Polifonica Cellese. Continuano fino al 6 gennaio il Presepe Luminoso dei Ferrari, che è visibile dal tramonto all’alba e che quest’anno coinvolge anche via Colla e la mostra I Presepi di San Michele nell’oratorio parrocchiale. In sala consiliare dal 2 al 7 gennaio la tradizionale mostra annuale di foto a cura del FotoClub di Celle e fino al 13 gennaio la mostra dedicata a BRUNO MUNARI, presso Traumfabrik in Via Aicardi 104r (venerdì 15/19, sabato e domenica: 9.30/13 e 15/19). Una preziosa e misurata collezione di opere di Bruno Munari che, in linea con il pensiero degli organizzatori, ci ricorda come l’arte possa essere “un agitatore di code per cani pigri”! Bruno Munari è figura leonardesca tra le più importanti del novecento italiano e la sua grande apertura mentale e creativa è un ottimo riferimento per la linea programmatica di Traumfabrik, spazio multidisciplinare ideato dall’artista cellese Alex Raso.

Il Consorzio Promotur, passate le feste, proporrà domenica 13 gennaio Celle in Bancarella e domenica 27 gennaio la tradizionale Festa di San Sebastiano: la zona a ponente del centro storico festeggia il suo santo protettore con l’esposizione dell’antica campana, artigianato, foto, musica.