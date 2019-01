Carcare. Celebrazione del Santo patrono della Polizia municipale, questa mattina a Carcare, con agenti e rappresentanti delle forze dell’ordine di tutta la Val Bormida.

San Sebastiano è infatti il protettore dei vigili urbani, ed è per questo motivo che il sindaco Christian De Vecchi ha deciso, insieme al parroco Padre Italo Levo, di festeggiare la ricorrenza in collaborazione con gli altri Comuni del comprensorio.

Foto 2 di 2



“È giusto rendere onore al Santo che, dagli anni Cinquanta, è la figura spirituale che protegge chi indossa la divisa della Polizia municipale – ha spiegato il sacerdote durante l’omelia – questo è anche un modo per far apprezzare ai cittadini il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine, che spesso vengono additate come censori e nemici anziché tutori dell’ordine e delle regole da rispettare”.