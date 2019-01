A Carcare elezioni per la prima Consulta giovanile targata Andrea Alloisio

Carcare. “Caro giovane, il futuro non si delega, si sceglie!”. Questo l’invito del consigliere alle Politiche giovanili, Andrea Alloisio, per l’elezione della nuova Consulta dei ragazzi carcaresi. Saranno aperte, infatti, mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio, dalle 14 alle 17, nella biblioteca civica “Barrili”, le urne per eleggere i membri dell’organo comunale rivolto ai cittadini “in erba” che abbiano interesse e voglia di rappresentare i giovani nel panorama pubblico del paese.

Potranno votare tutti gli adolescenti di età compresa tra i 13 e i 18 anni, residenti a Carcare, che dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di identità. Questo l’elenco dei candidati: Calogero Boscarino di anni 17, Alessandro Zirano 16, Beatrice Revelli 15, Elise Torterolo 18, Gabriele Sardi 16, Irene Asteggiano 14, Valentina Boscarino 15 e Veiz Dervishi 18.

“Con soddisfazione sono lieto di presentare la “mia” prima consulta, formata da giovani volenterosi e motivati – commenta Alloisio – Sono sicuro che porteranno entusiasmo e nuove idee alla comunità carcarese, e mi auguro che siano un valido supporto alle altre realtà associative”.