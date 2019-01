A Cairo il primo premio letterario dedicato al compianto pediatra Giorgio Gaiero

Cairo Montenotte. Il ricordo del pediatra Giorgio Gaiero passa anche attraverso il primo concorso letterario Città di Cairo al compianto medico. Ad organizzarlo è la “Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile In Musica”, presieduta da Daniela Tessore, con il patrocinio del Comune, e la direzione del premio nazionale sarà affidata all’ormai nota infermiera – scrittrice Giuliana Balzano.

Bocche ancora cucite sul bando (che scadrà a giugno e che a breve sarà disponibile con i requisiti e le modalità di partecipazione), ma è già stata nominata la giuria che esaminerà gli elaborati in gara, anche se i nomi dei componenti verranno svelati al termine del concorso.

A quasi sette anni dalla scomparsa del pediatra, non si affievoliscono l’affetto e la stima dei valbormidesi per Giorgio Gaiero, il quale non è stato solo un medico ma anche una grande persona di un’umanità più unica che rara, nonché un punto di riferimento per migliaia di genitori proprio perché nella sua lunga carriera non ha mai messo in secondo piano l’amore per i bambini.