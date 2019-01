A caccia senza porto d’armi, denunciato dai carabinieri forestali

Albenga. Prosegue l’azione di contrasto al bracconaggio da parte dei Carabinieri Forestali. Nella giornata di sabato i militari della stazione di Albenga hanno colto, in flagranza di reato, una persona che stava cacciando, con tanto di fucile a ripetizione e cane da riporto, senza essere neppure in possesso del porto d’armi ad uso caccia.

Da una verifica in banca dati è risultato infatti che non gli fosse stato accordato il rinnovo “per specifici motivi ostativi”. Naturalmente non aveva neppure il tesserino regionale con relativi versamenti riguardanti le tasse dovute, né l’assicurazione obbligatoria.

L’arma, le munizioni e la selvaggina abbattuta sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria. “Particolare inquietante – rilevano i militari – è che l’individuo, residente a Pietra Ligure, uscisse di casa e viaggiasse in auto per molti chilometri, sino ad Onzo, armato di tutto punto, senza avere il porto d’armi”.