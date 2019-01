A Borghetto ripartono le attività del “Progetto Anziani”

Martedì 22 Gennaio 2019 riprenderanno le iniziative del Comune di Borghetto S. Spirito per il “Progetto Anziani ” 2018/2019.

Promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali, con l’attiva collaborazione del Centro Ragazzi Comunale, il “Progetto anziani” propone l’interessante incontro dal titolo “Il Dolore: conoscerlo per combatterlo”, a cura del Dott. Andrea Mazza, della Struttura complessa Anestesia e terapia del dolore dell’ospedale S. Corona di Pietra Ligure.

L’incontro offrirà ai partecipanti gli strumenti per interpretare i segnali che il nostro corpo spesso ci manda, per comprendere e contrastare fenomeni fisici dolorosi, che se non correttamente trattati possono peggiorare e compromettere il benessere psicofisico.

L’iniziativa è gratuita ed aperta al pubblico e alla cittadinanza tutta.

“Proseguono gli incontri e gli approfondimenti proposti dal “Progetto Anziani” 2018/2019, per imparare uno stile di vita corretto e per prevenire le patologie dell’età matura. Nel ringraziare per la disponibilità il Dott. Andrea Mazza, invito tutti i nostri abituali utilizzatori del Centro Anziani a prendere parte attivamente all’incontro ed imparare insieme a riconoscere e contrastare il dolore”.