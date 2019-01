2019, il programma è ricco per la Scuola Aikido di Finale Ligure e Tovo San Giacomo e a breve lo Stage dei Bambini

E’ ricco il programma della Scuola Aikido di Finale Ligure e Tovo San Giacomo della Polisportiva del Finale A.S.D. per l’anno 2019.

Sono diversi gli stage organizzati nei prossimi mesi dalla nostra Scuola Aikido, già ufficializzati sul sito istituzionale dell’Aikikai d’Italia, ovvero l’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese a cui i due dojo che ne fanno parte sono affiliati.

Il primo di questi è l’ormai tradizionale STAGE DEI BAMBINI che si terrà il prossimo 10 Febbraio a Finale Ligure, diretto dai due Responsabili di dojo della Scuola: Giampaolo Cenisio, Responsabile dell’Aiki Dojo di Finale Ligure e Roberto Vidimari Responsabile del dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo.

In questa giornata di sport e divertimento ci sarà spazio anche per una dimostrazione aperta alle famiglie ed agli amici che vorranno vedere quanto i bambini ed i ragazzi hanno imparato durante i corsi. Ma il momento più emozionante per tutti sarà sicuramente quello degli esami che si terranno al pomeriggio, durante i quali confrontandosi con i compagni e con le richieste dei Maestri, i ragazzi hanno modo di comprendere i loro progressi.

Il momento dello stage e dell’esame è per i nostri piccoli Aikidoka occasione di scambio e conoscenza tra allievi di corsi e palestre diverse. Allo stage potranno infatti prendere parte anche gli allievi provenienti da ogni altro dojo affiliato Aikikai d’Italia. Saranno certamente presenti anche i ragazzi del dojo Shin Gi Tai di Villanova d’Albenga del Maestro Cenisio e perchè no, saremmo lieti di poter ospitare bambini di qualche altro dojo ligure e non solo.

Anche il pranzo costituirà momento di condivisione, in quanto i Maestri Cenisio e Vidimari lo organizzeranno come gli anni precedenti nella magnifica cornice di Finalborgo, raggiungibile a piedi dal dojo in 5 minuti.

Tra i prossimi appuntamenti importanti poi vi segnaliamo:

– lo stage con la Maestra DONATELLA LAGORIO 6° Dan Shihan (guida), Responsabile del Dojo di Trento, domenica 3 Marzo 2019 a Finale Ligure;

– lo STAGE DEI BAMBINI “Aikido a Merenda” del Maestro Roberto Vidimari, domenica 7 Aprile a Tovo San Giacomo;

– lo stage ordinario del Maestro Giampaolo Cenisio sabato 25 e domenica 26 maggio a Finale Ligure.