Savona. Sabato 1 dicembre si è disputata al palazzetto di Zinola la terza ed ultima tappa della Coppa Amicizia di hockey indoor, organizzata dal Savona Hockey Club in collaborazione con la Libertas Savona.

Presenti tutte le compagini liguri con le categorie Under 8 e Under 10, quindi Genova HC, Cus Genova, Superba HC, Genova 1980 HC, Pippo Vagabondo, HC Liguria e naturalmente Savona HC; queste ultime tre società hanno in più svolto un triangolare Under 12 in quanto affiliate Libertas Savona. Triangolare vinto dal Liguria, seguito da Savona e Pippo Vagabondo.

La categoria Under 8 è stata vinta dal Pippo Vagabondo; a seguire Superba, Genova, Savona e a chiudere Cus Genova.

La categoria Under 10, dopo una fase a gironi, ha visto salire sul gradino più alto del podio il Cus Genova, quindi Superba, Pippo Vagabondo, Genova HC, Savona e Genova 1980.

Simari, Mogavero e Burchi, organizzatori della manifestazione, si dicono soddisfatti della buona riuscita dell’evento: “Alla tappa hanno partecipato oltre cento bambini (la maggior parte di età compresa tra i 6 e i 10 anni) che rappresentano il futuro hockeystico della nostra regione; ai piccoli atleti sono state consegnate le medaglie, tutte uguali proprio nel segno dell’amicizia, gentilmente offerte dalla Libertas Savona rappresentata in loco dal professor Carlo Colla”.

Il Savona Hockey è sceso in campo con: Simari B., Lombardo, Mapelli, Sarti, De Giorgio, all. Simari S. (Under 8); Buzali, Seferi, Mogavero G., Pittalis, Simari A, Balossini Scarso, all. Mogavero E. (Under 10); Cuneo, Burchi E., Merzouq Ha., Merzouq Hi., Berardinelli, Di Vaio Am., all. Burchi M. e Di Vaio An. (Under 12).