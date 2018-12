Alassio. La Baia Alassio Calcio del presidente Andreino Durante sta organizzando la 14ª edizione della Coppa Città di Alassio – Winter Cup, kermesse di calcio giovanile che prevede otto appuntamenti.

Ieri, sabato 29 dicembre, si è disputato il terzo torneo in programma. Sono scese in campo nove formazioni della categoria Primi Calci. Dopo la disputa di diciotto incontri della durata di due tempi da 10 minuti l’uno, il successo è andato al San Fruttuoso; secondo posto per l’Alba Roero “Azzurra”, terzo per la San Filippo “Rossa”.

di 15 Galleria fotografica Coppa Città di Alassio: i Primi Calci









I risultati della prima fase

Girone A

Baia Alassio – San Filippo “Rossa” 0-3, Alba Roero “Bianca” – Baia Alassio 2-0, San Filippo “Rossa” – Alba Roero “Bianca” 3-1

Classifica: San Filippo “Rossa” 6, Alba Roero “Bianca” 3, Baia Alassio 0

Girone B

Alassio FC – Villanovese 2-1, San Fruttuoso – Alassio FC 5-0, Villanovese – San Fruttuoso 0-4

Classifica: San Fruttuoso 6, Alassio FC 3, Villanovese 0

Girone C

San Filippo “Gialla” – Oneglia 1-4, Alba Roero “Azzurra” – San Filippo “Gialla” 5-0, Oneglia – Alba Roero “Azzurra” 1-1

Classifica: Alba Roero “Azzurra” 4, Oneglia 4, San Filippo “Gialla” 0

Girone Bronzo

Baia Alassio – Villanovese 0-5, San Filippo “Gialla” – Baia Alassio 4-0, Villanovese – San Filippo “Gialla” 6-1

Classifica: 7° Villanovese 6, 8° San Filippo “Gialla” 3, 9° Baia Alassio 0

Girone Argento

Alba Roero “Bianca” – Alassio FC 2-0, Oneglia – Alassio FC 3-1, Alba Roero “Bianca” – Oneglia 0-2

Classifica: 4° Oneglia 6, 5° Alba Roero “Bianca” 3, 6° Alassio FC 0

Girone Oro

San Filippo “Rossa” – San Fruttuoso 1-4, Alba Roero “Azzurra” – San Filippo “Rossa” 3-0, San Fruttuoso – Alba Roero “Azzurra” 5-2

Classifica: 1° San Fruttuoso 6, 2° Alba Roero “Azzurra” 3, 3° San Filippo “Rossa” 0