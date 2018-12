Volley Team Finale, Serie C maschile: 3 punti come regalo di Natale!

Un graditissimo regalo arriva sotto l’albero al Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., dalla nostra Serie C Maschile che per Natale ci ha regalato tre punti pieni, al termine di una gara combattutissima in casa contro Volley Colombiera.

Domenica 23 dicembre, proprio prima della pausa natalizia i nostri ragazzi targati AVIS VOLLEY TEAM FINALE, sono infatti scesi in campo al PalAlessia nonostante la rosa non fosse ancora del tutto recuperata. Qualche influenza stagionale e qualche giocatore a mezzo servizio, non hanno però intaccato la voglia di vincere e soprattutto l’obiettivo di conquistare i tre punti pieni.

Nonostante il calo nel secondo set, l’unico perso, e una piccola débacle nel quarto set, Torello e Scalia sono riusciti a trascinare la squadra alla vittoria 3/1. Pievani, che ha avuto qualche difficoltà a ripetere la notevole prestazione dell’ultima gara a Genova, è stato poi sostituito da un ottimo Testa che è entrato chiudendo la gara con due muri consecutivi. Da segnalare l’ottima prestazione di Andrea Iebole che è subentrato a metà del primo set sull’infortunato Buccellato.

Ora, grazie ai tre punti, siamo nei primi cinque della classifica del campionato.

Il coach Trotta commenta: “Ci stiamo finalmente tarando su un campionato molto difficile che ci fa affrontare ogni domenica nuove sorprese. La strada è quella giusta, dobbiamo solo cercare di rimanere concentrati sui nostri obiettivi!”.

Adesso il meritato riposo e poi si riprende in vista della prosecuzione del campionato e della Coppa Liguria.