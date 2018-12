Villanova d’Albenga. Ieri, domenica 23 dicembre 2018, per un giorno, il parterre dell’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga si è trasformato in un magico villaggio di Natale dove i numerosi bimbi presenti hanno trascorso un pomeriggio di festa con attività e attrazioni a loro dedicate. Il Mago Taz ha intrattenuto i piccoli spettatori con magie e palloncini e le sue assistenti li hanno trasformati nei personaggi delle fiabe.

Hanno potuto assaporare il piacere di cavalcare docili pony accompagnati da veri e propri elfi e ottenere l’attestato del “Battesimo della Sella”. A metà pomeriggio poi Babbo Natale è giunto in pista su un calesse trainato da cavalli per portare doni e caramelle.

Anche il pubblico adulto, coinvolto dalla comicità del cabarettista Beppe Braida, ha potuto ammirare il gruppo di artisti di strada I Giullari del 2000, con attraenti esibizioni sui trampoli, con bolle di sapone giganti e con lo spettacolo delle Farfalle Luminose.

“Sono molto soddisfatto, – ha dichiarato il vicepresidente della Società Simone Lippi, – vedere l’ippodromo gremito di bambini mi ha reso felice. L’ippica è prima di tutto spettacolo ed è questo ciò su cui gli ippodromi devono investire per rilanciare un settore in crisi”.

Splendidi esemplari delle autovetture del Fiat Club 500 di Garlenda e delle Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga hanno impreziosito l’allestimento delle tribune. Numerosi gli imprenditori locali: la gelateria Festival Des Glaces di Albenga, La Cooperativa Olivicola di Arnasco, l’Azienda Agricola di Mantica Angelo, il Frantoio Baglietto e Secco di Villanova d’Albenga, l’Enoteca di Ortovero, i produttori di Violette di Villanova d’Albenga, l’Angolo delle Donne di Rivara Giulia, l’Associazione Adso e la biblioteca di Villanova d’Albenga, che hanno allestito un mercatino con esposizioni e degustazioni dei loro prodotti ed hanno sponsorizzato le corse in programma omaggiando i vincitori.

Momento clou della giornata è stata la quinta corsa in programma, la Finale del Campionato per cavalli di 4 anni, Gran Premio di Gruppo 1 con dotazione di 110mila euro vinto da Pippo Gubellini in sediolo a Voltaire Gifont. È stata Alessandra Devidè, invece, la vincitrice della corsa in rosa, che ha spuntato il primo posto nel concitato gruppo di partecipanti arrivate tutte compatte al traguardo.

Le amazzoni, che hanno scelto di correre senza frustino, sono state omaggiate dalla neonata associazione Asd Galoppo Sella Trotto rappresentata dalla presidente Paola Palmieri. L’imprenditore cremonese Gianluca Cortellazzi ha avuto la meglio nel folto gruppo di appassionati dell’ippica che partecipano al circuito ippico-benefico per sostenere la cittadina di Amandola colpita nel 2016 da un devastante terremoto, a cui l’Ippodromo devolverà i proventi delle scommesse.

A metà pomeriggio la Società ha voluto brindare alle feste natalizie con tutto il pubblico, offrendo spumante e panettone. Lunedì 31 dicembre l’Ippodromo termina l’anno in corso con altre sette belle corse, “augurando a tutti un 2019 fortunato”.