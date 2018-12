Villanova d’Albenga piange la scomparsa di Remo Moirano. Il sindaco: “Figura storica e conosciutissima”

Villanova d’Albenga. È mancato nella notte, all’età di 90 anni, Remo Moirano, figura storica e conosciutissima della Villanova di un tempo.

“Insieme al padre Alfredo, – il ricordo del sindaco Pietro Balestra, – Remo ha gestito per molti anni il Bar Sport, limitrofo al Comune, che assieme al bar Attilio e il cinema rappresentavano in quel tempo, e sino a non molti anni fa, centro di aggregazione sociale del paese”.

“Molti sono i volti, le storie e le rivalità anche politiche che sono passate attraverso i 2 bar, ricordi indelebili, goliardia e storie di vita in un contesto di crescita socio economica e di trasformazione del nostro paese”.

“Remo, come tutti i baristi che si rispettino era anche un amico sempre spassoso e incline alla battuta, ci mancherà la sua presenza. Stringiamo in un forte abbraccio la figlia Enrica, a cui porgiamo le nostre condoglianze assieme ai parenti e a tutti gli amici”, ha concluso il primo cittadino.