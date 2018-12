Savona. La Veloce si aggiudica (5-2) il derby con la Letimbro, portando a casa tre punti di vitale importanza, che le consentono di rimanere in vetta alla classifica.

Andrea Cosentino (ex Quiliano, Bragno, Varazze, Cairese), analizza l’andamento del match, che ha visto la squadra granata riuscire a venire a capo della coriacea resistenza della Letimbro.

“Non è stata una partita facile – afferma l’esperto giocatore granata – i nostri rivali sono andati due volte in vantaggio, ma noi siamo stati bravi a rimanere lucidi, sereni, compatti, organizzati e questo atteggiamento mentale ci ha portato a vincere, con ampio margine, la partita”.

“La squadra ha dimostrato di essere matura – continua Cosentino – siamo cresciuti molto, rispetto allo scorso campionato, abbiamo gestito bene ogni fase del gioco, mettendo in campo tanta qualità”.

La squadra è più che mai in lotta per il salto in Promozione…

“E’ un campionato dove si giocano ventisei anzichè trenta partite – conclude Cosentino – ragion per cui bisogna affrontare ogni gara come fosse una finale e sbagliare il meno possibile, le nostre principali avversarie sono il Camporosso, il Don Bosco Vallecrosia e lo Speranza, che con l’arrivo in porta di Binello ha alzato di molto la qualità del proprio organico”.