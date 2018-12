Vaze Free Time presenta i primi pacchetti turistici dedicati all’outdoor

Varazze. Vaze Free Time presenta i primi pacchetti turistici di “Varazze Outdoor Experience” e porta le rendicontazioni dei contributi pubblici al Palazzetto dello Sport.

L’occasione per farlo è arrivata giovedì 29 quando l’Associazione Vaze Free Time, impegnata appunto nella serata delle rendicontazioni (atto dovuto dopo le polemiche innescate dal gruppo “Amo Varazze” del Consigliere Cerruti) ha presentato in anteprima i pacchetti turistici per il Turismo attivo.

“Abbiamo approfittato di questa serata per presentare in anteprima i tre pacchetti turistici dedicati al mondo Outdoor. Gli experience pack si dividono in Pacchetto Terra, Mare, Aria. Ognuno contiene 3 pernotti, un’attività tra Mtb, Parapendio o Pescaturismo più una cena di benvenuto: abbiamo pensato a pacchetti che coinvolgano tutto il tessuto cittadino. Vi invitiamo a visionarli sul sito www.varazzeoutdoorexperience.it” spiegano.

“Tornando al tema della serata, pesante è stata l’assenza del Consigliere Cerruti che nonostante i continui attacchi all associazione non si è presentato, invitato come tutti i consiglieri ha preferito disertare forse per l’assenza di argomenti” ha concluso Marco D’Aliesio, presidente Vaze Free Time.

Nei prossimi giorni i Pacchetti turistici faranno il loro esordio nelle agenzie di Viaggi in Italia e all Estero e, intanto, è partita anche una campagna pubblicitaria a mezzo social con lo slogan #varazzenonchiudeasettembre.