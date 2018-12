Varigotti. Questa mattina, alle 10,15 circa, la sala operativa del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata per un “soccorso a persona” a Varigotti, in via Strada degli Ulivi, dove, stando alle prime informazioni raccolte, una persona avrebbe subito un malore e sarebbe a caduta all interno della propria abitazione.

I soccorsi si sono immediatamente mobilitati e sul posto è stata inviata la Squadra 61 proveniente dal vicino distaccamento dei vigili del fuoco di Finale Ligure, che in brevissimo tempo ha raggiunto il luogo dell’accaduto.

Foto 2 di 2



I pompieri sono riusciti ad aprire la porta e ad accedere all’interno dell’abitazione, seguiti dal personale sanitario. Una volta dentro, i militi della croce bianca di Finale Ligure hanno immobilizzato e spinato il malcapitato, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.