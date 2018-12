Varazze, via libera al progetto di restyling del fondo della pista di atletica in località Parasio 

Varazze. La giunta comunale, nella seduta del 13 dicembre, ha approvato il progetto di riqualificazione del fondo della pista di atletica in località Parasio per un valore di 150mila euro.

L’intervento necessario in quanto la gomma esistente sulla pista, stesa nel 2002 presenta uno stato di degrado marcato con un livello di usura evidente da cui la necessita di intervenire. Quello che si andrà a realizzare è un intervento denominato “Retopping” ovvero la stesura di un nuovo strato di gomma di 9 millimetri su quella esistente opportunamente pulita e preparata per la nuova stesura.

“Il campo di atletica comunale, – ha spiegato l’assessore allo Sport Luigi Pierfederici, – è fondamentale per l’avviamento all’attività sportiva in particolare per i più piccoli che trovano in questa struttura il giusto ambiente fisico ed educativo, grazie all’attività svolta dalla Atletica Varazze da decenni, per potersi appassionare allo sport in generale”.

“Infatti l’impianto è utilizzato sia dalle scuole ma anche da altre associazioni sportive o educative, quali l’oratorio salesiano, per svolgere attività durante l’anno. Già due anni fa l’amministrazione aveva messo mano all’impianto con un intervento economico importante per far fronte a diversi interventi edilizi tra i quali la ristrutturazione degli spogliatoi ma soprattutto prolungando la copertura posteriore esistente in modo da consentire l’uso di una buona porzione di pista anche nel periodo invernale o in caso di pioggia”.

“Con questo ulteriore intervento si va a mettere un altro tassello nella riqualificazione dell’impianto. In questi anni l’amministrazione ha cercato di investire nelle strutture sportive per sostenere lo sport e le numerose associazioni del settore; oltre al precedente intervento realizzato sulla pista di atletica comunale ricordo la collaborazione con il Comune di Celle nell’impianto Olmo-Ferro con la realizzazione di due campi da calcio e la pista di atletica, interventi diversi nel palasport e in ultimo la progettazione della pista di pattinaggio al Salice per la quale sono terminati i sondaggi geotecnici propedeutici alla stesura del progetto esecutivo. Opera questa già inserita nel piano delle opere pubbliche per il prossimo anno e che è intenzione dell’amministrazione portare a finanziamento il prima possibile”, ha concluso Pierfederici.