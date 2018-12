Varazze, una messa in suffragio di Tino Benedetto Delfino a 10 anni dalla sua scomparsa

Varazze. A ricordo dei 10 anni dalla sua scomparsa, si terrà a Varazze, nella Parrocchia Collegiata di SantAmbrogio, il prossimo 23 dicembre 2018, alle 18, una messa in suffragio di Tino Benedetto Delfino.

La funzione, per espressa volontà della famiglia, rappresenterà una prima memoria nella preghiera per poi avviare, nel corso del 2019, alcuni eventi culturali e musicali a ricordo del personaggio Delfino, “che tanto operò per la sua Varazze e per la Liguria”.

Benedetto Tino Delfino, nato a Varazze nel 1922, giornalista pubblicista, ha collaborato a numerosi giornali e riviste italiane e straniere. Ha diretto il settimanale “Varazze Estiva” dal 1955 al 1960 ed il periodico “Varazze” edito a cura dell’amministrazione comunale. È stato cultore di storia patria, ligure e della navigazione.