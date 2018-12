Varazze, sì al progetto esecutivo per l’ampliamento di piazza Cantalupo

Varazze. La giunta comunale di Varazze ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ad uno dei due lotti di opere necessarie all’ampliamento della piazza di Cantalupo. Il lotto approvato, denominato “Lotto 2” ha un valore di 277.000 euro e riguarda l’ampliamento a monte rispetto al sedime attuale della piazza con la realizzazione di 16 posti auto ricavati al di sotto del livello attuale accessibile con una rampa carrabile.

In questo lotto sono previste opere di sostegno, regimazione delle acque, illuminazione pubblica e opere di finitura.

“Con l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo siamo pronti ad avviare le procedure di aggiudicazione delle opere per questo lotto – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Pierfederici – L’ampliamento della piazza di Cantalupo, considerando questo lotto ed il secondo che verrà approvato a breve anch’esso, consentirà di ricavare 24 nuovi posti auto oltre ad un ridisegno della piazza con la realizzazione di nuovi marciapiedi, rivisitazione dell’arredo, della pubblica illuminazione e riasfaltatura della stessa”.

“Per finanziare queste opere sono state utilizzate risorse vincolate che il Comune introita da interventi edilizi privati e destinati alla realizzazione di nuovi standard urbanistici quali la creazione di nuovi posti auto” conclude l’assessore.

Il lotto denominato “lotto 1” riguarderà invece l’ampliamento a valle del sedime attuale e allo stesso livello di quello esistente; l’approvazione è prevista a breve ed è intenzione dell’Amministrazione iniziare le opere nella prossima primavera.

“L’ampliamento della piazza di Cantalupo, necessario sia per il recepimento di nuovi posti auto sia per riqualificare la piazza esistente, consentirà un riordino del centro della frazione che nel corso degli anni ha subito un incremento notevole di presenze abitative ma, sino ad oggi, non aveva avuto un parallelo adeguamento degli spazi necessari alla vivibilità della frazione” commenta il sindaco Alessandro Bozzano.

“Con questo intervento si andrà e riequilibrare questa situazione. Il raggiungimento di questo obbiettivo importantissimo è frutto sia del lavoro della amministrazione ma anche dello spirito di collaborazione dei proprietari dei terreni, ai quali va il mio ringraziamento, sui quali in parte verrà eseguito l’ampliamento che in pieno spirito collaborativo hanno concordato con il Comune i giusti indennizzi nell’interesse comune”.

“L’amministrazione ha sempre cercato di avere un occhio di riguardo per le frazioni e laddove possibile gli intenti prefissati sono stati raggiunti. Come in questo caso saranno concretizzati prima della fine del mandato”.

“Ricordo che oltre alla piazza di Cantalupo sono in corso opere di ristrutturazione della ex scuola di Alpicella, con riordino di una parte di Piazza, mentre a gennaio inizieranno le opere di riqualificazione della piazza di Castagnabuona” conclude il sindaco di Varazze.