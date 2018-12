Varazze, in parte riaperto Lungomare Europa. Bozzano: “Primo segnale di ripresa alle attività economiche”

Varazze. Ha riaperto ufficialmente oggi lungomare Europa a Varazze, rimasto gravemente danneggiato dalla mareggiata che a fine ottobre ha interessato la Liguria.

“Sono molto orgoglioso di comunicare che oggi 22 dicembre, in tempo per le festività Natalizie siamo in grado di dare percorribilità in piena sicurezza a due tratti distinti di lungomare Europa per un totale di 2 chilometri – dice il sindaco Alessandro Bozzano – Più precisamente il primo tratto sino agli scogli bianchi e il successivo tratto a cavallo della Baia del corvo. Quindi il percorso sarà accessibile da Varazze arrivando oltre il primo bar e dalla Baia del Corvo si potrà percorrere un tratto verso Varazze e un tratto verso Cogoleto”.

“Questo è un grande risultato ottenuto dopo i lavori di questi giorni iniziati grazie alle risorse economiche prontamente messe a disposizione dalla amministrazione con grande sforzo di tutta la macchina comunale. Questo risultato permetterà di dare un primo segnale di ripresa anche alle attività economiche che attorno a lungomare Europa gravitano ogni giorno sia per la fruibilità e il ritorno turistico della città”.

Gli interventi eseguiti sino ad ora ammontano ad un totale iniziale di 200 mila euro su un danno totale stimato di oltre 1.8 milioni di euro.