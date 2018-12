Varazze. Un centinaio di giovani velisti Juniores hanno partecipato, nel 2018, alla ranking list Optimist I Zona. Un grande successo di partecipazione come da anni non si vedeva.

Alla tappa finale della ranking list I Zona disputata nel weekend di fine novembre al Varazze Club Nautico, valida anche come Trofeo Lupi, si è vissuto un concentrato di belle giornate di vela, amicizie sempre più strette tra ragazzini, genitori, istruttori e giudici di regata e, fortunatamente, con quattro regate svolte in condizioni di vento e mare impegnative.

Foto 3 di 3





Affermazione nella classifica finale per solo 1 punto di vantaggio di Matteo Mulone (CN Ilva), seguito da Luca Riccobene Sforza (Varazze CN); al terzo posto Giovanni Tripodo (YC Italiano).

Un podio che mette in evidenza la crescita sportiva dei circoli della I Zona dove ormai da almeno tre anni, per la grande partecipazione che esiste tra istruttori, comitato di zona, e giudici tutti, si respira un aria di grande collaborazione.

La crescita della classe Optmist e dei suoi tesserati pone oggi la I Zona come quella con il più alto numero di giovani timonieri tesserati in Italia, un grandissimo stimolo per tutti e una grande opportunità per la crescita sportiva dei giovani timonieri locali.

Dopo cinque tappe, iniziate a febbraio con il primo appuntamento di Genova PWC, per poi ritrovarsi durante i mesi successivi ad Alassio, Andora, Santa Margherita Ligure e infine a Varazze, si è conclusa l’edizione 2018 della ranking list Optimist I Zona con numeri sempre più importanti, che dimostrano la vitalità della classe Optimist con oltre 190 iscritti in zona e di conseguenza del bacino giovanile della vela nazionale. Molti i circoli che si sono impegnati a partecipare a tutte le tappe, da levante a ponente, e che sono stati premiati riuscendo sempre a regatare ad ogni evento.

All’ottava edizione il Memorial Angela Lupi, dedicato alla storica segretaria del Varazze Club Nautico, ha decisamente fatto l’en plein di concorrenti. Ben 89 i Cadetti presenti presso il Marina di Varazze per le regate del 24 e 25 novembre mentre gli Juniores erano 87; in entrambe le categorie ad un soffio dall’obbligo di disputare le batterie. I 170 optimisti giunti a Varazze, ai quali si sono aggiunti quelli del Varazze Club Nautico, erano quasi equamente suddivisi fra I Zona e altre zone, specie i laghi, con una partecipazione internazionale data dalla squadra dello Yacht Club di Ascona, Svizzera, e dagli amici del KS Dobra Marina giunti il sabato mattina dal nord della Polonia, precisamente da Stettino, per una settimana di allenamenti in Mediterraneo.

Alle normali difficoltà di gestione legate ai numeri dei regatanti, quest’anno si sono aggiunte anche quelle provocate dalla tempesta di fine ottobre, che ha lasciato il Varazze Club Nautico con un’ampia spiaggia ma senza strutture. Alla fine grazie anche all’aiuto e alla comprensione del Comune, del Marina di Varazze, e grazie alla collaborazione di uno stuolo di volontari, presidente in testa fino ai ragazzi del gruppo Laser, passando dai numerosi soci, genitori e complice la presenza di una bella tramontana, l’edizione 2018 del Lupi è stata complessivamente un successo.

Sabato in mare, con campo davanti a Celle Ligure; vento con punte di 15 nodi, boa di bolina quasi a terra davanti ai Piani di Celle, e dopo qualche partenza ripetuta, con esposizione della bandiera nera, alla fine gli Juniores sono partiti, giungendo compatti sulla boa di bolina per una regata avvincente che ha visto cambiamenti di posizioni quasi fino all’ultimo. Un po’ più diluito il gruppo dei Cadetti, anche se nelle prime posizioni ci si dava battaglia senza timori. Seconda regata a seguire, e rientro a terra attorno alle 17.

Fra gli Juniores dominio femminile, con vittorie di giornata per Denise Frigerio, LNI Mandello, ed Emma Mattivi, Fraglia Vela Riva, mentre nei Cadetti al primo posto si alternavano Manuel De Asmundis, Fraglia Vela Riva, ed Enea Luatti, AVAL CDV Alto Lario.

Serata mangereccia presso l’oratorio Salesiani, organizzata dalle mamme e dai papà degli optimisti del Varazze Club Nautico, con l’ausilio di preziosi collaboratori, quindi tutti a riposare in vista della domenica.

Vento in rinforzo, con punte fino a 25 nodi, che portava a uno spostamento del campo da Celle a Varazze, e consigliava il comitato di regata a far rientrare i Cadetti al termine della prima prova, mentre gli Juniores ne disputavano una seconda, riuscendo così a giocarsi uno scarto.

Successo di Leonardo Malfer, Fraglia Vela Riva, nell’unica regata dei Cadetti, mentre le vittorie fra gli Juniores andavano a Luca Riccobene, Varazze Club Nautico, e ad Emma Mattivi, Fraglia Vela Riva.

A conti fatti si confermava il dominio femminile, con due atlete della Fraglia Vela Riva in testa alla classifica, Emma Mattivi e Malika Belloni, seguite al terzo posto da Filippo Piacentini, CV Bellano. La relativa delusione di quest’ultimo si è senza dubbio stemperata quando, nell’atto finale delle estrazioni, è stato proprio lui a vincere lo scafo Optimist messo in palio come ogni anno dalla famiglia Lupi.

Tutti maschi invece sui tre gradini del podio assoluto fra i Cadetti, con nell’ordine i già citati Manuel De Asmundis, Enea Luatti e Leonardo Malfer. Prima fra le ragazze Shari Carrara dello YC Ascona.

Presenti alla premiazione oltre alla famiglia Lupi, il sindaco Alessandro Bozzano, gli assessori Laura Manna, Luigi Pierfederici e Ambrogio Giusto, nonché il presidente degli Azzurri d’Italia che con le loro belle ed entusiaste parole hanno onorato la manifestazione.

Un doveroso e sentito ringraziamento va al comitato di regata presieduto da Roberto Goinavi, alla giuria con presidente Enrico Pilla e la collaborazione di Claudio Uras e al Circolo Nautico Celle per la preziosa collaborazione.