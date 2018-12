Valmerula e Montarosio prima nella classifica del bando regionale per l’assegnazione dei contributi alle Unioni dei Comuni

Andora. L’Unione Val Merula e Montarosio, guidata dal presidente Mauro Demichelis, ha conquistato il primo posto fra le unioni di tutta la Liguria nella classifica del bando regionale per l’assegnazione dei contributi ricevendo la quota più alta, pari a 60 mila euro.

L’Ente formato dai Comuni di Andora, Testico, Stellanello, Cesio e Chiusanico potrà investire la somma in strumenti per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi ai cittadini. Fondi importanti che la compagine ha conquistato ogni anno fin dalla sua formazione essendo stata la prima pienamente operativa della Liguria e con la caratteristica di aver unito comuni di province diverse. Tutte le funzioni fondamentali dell’ente sono confluite nell’Unione che dal punto di vista economico e operativo è risultata una scelta vincente dell’amministrazione Demichelis, perché ha dato la possibilità di realizzare importanti investimenti come risulta dai bilanci.

Spiega il presidente Mauro Demichelis: “Solo sul territorio di Andora ci ha permesso di investire più di 10milioni di euro in opere pubbliche: dal rifacimento completo delle scuole di via Cavour ai futuri lavori negli altri plessi, dall’apertura del nuovo campo da calcio in erba sintetica a cui seguirà a breve l’apertura della nuova palestra, alla manutenzione del palazzetto dello sport e della rete dell’acquedotto e fognaria trascurata da anni. Numerosi gli investimenti sulla riqualificazione urbana e sugli asfalti che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Grazie all’Unione abbiamo potuto utilizzare ogni contributo e ogni apertura di patto nazionale e regionale”.

L’Unione ha anche permesso di realizzare un gruppo intercomunale di protezione civile che in pochi anni è riuscito ad aprire due nuove sedi distaccate a Stellanello e Cesio.

“Due presidi importanti che hanno rimesso in gioco le competenze di tanti volontari che ora posso operare per la salvaguardia e la prevenzione dei rischi da eventi calamitosi con il supporto anche dei mezzi di Andora. Inoltre, queste sedi permettono interventi più veloci su territori che si trovano in province diverse grazie ad una modifica della normativa attuata dalla Regione Liguria che ci ha sempre supportato”, conclude Mauro Demichelis