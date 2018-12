Vado Ligure. Le reti di Capra, Donaggio (su rigore), Redaelli e D’Antoni consentono al Vado di stroncare le ambizioni della Cairese, cui non è bastata l’ennesima rete segnata da Alessi (su rigore).

Al termine del girone di andata Cairese e Genova Calcio si laureano campioni d’inverno, mentre il Vado (a quattro lunghezze dalla vetta) ritorna, prepotentemente, in gioco.

“Oggi avevamo tutto da perdere e niente da guadagnare – commenta Massimiliano Illiante – ma la squadra ha giocato una gara maiuscola, meritando ampiamente il successo. Abbiamo dato un segnale importante a noi stessi e al campionato, ci tenevamo a chiudere il girone di andata con tre punti in saccoccia e averli ottenuti a spese di una formazione davvero forte come la Cairese, ci rende davvero felici“.

“Dedichiamo il successo a tutti coloro che non credevano nelle nostre potenzialità, invece ci siamo anche noi in lizza per la vittoria del campionato – conclude Illiante – siamo pronti a disputare un girone di ritorno importante, consapevoli di avere la forza per giocarsela sino in fondo”.