Agg. ore 09.30: Secondo quanto ricostruito dai soccorritori la ragazza sarebbe proprio figlia dell’artigiano che nel 2013, a 47 anni, si diede fuoco nello stesso piazzale: CLICCA QUI PER L’ARTICOLO.

Vado Ligure. Soccorsi in atto a Vado Ligure per tentare di salvare una ragazzina che questa mattina qualche minuto prima delle 7 si è data fuoco in piazzale San Lorenzo, all’interno del parcheggio dei camionisti.

Tragedia a Vado Ligure





Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e due ambulanze, una della Croce Rossa di Vado e l’altra della Verde di Albisola.

Secondo le primissime informazioni la ragazza, che avrebbe un’età compresa tra i 16 e i 18 anni, avrebbe riportato gravi ustioni su gran parte del corpo ma sarebbe, al momento, ancora viva.

Il gesto ha riportato alla mente la tragedia dell’artigiano che nel 2013, proprio nello stesso punto, si diede fuoco perdendo la vita.