Under 18 Eccellenza, Vado: sconfitta con Biella, vittoria a Torino

Vado Ligure. Una sconfitta e una vittoria in questa settimana di fuoco per gli Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Vado.

Scontro al vertice in casa contro Biella martedì, con gli ospiti usciti vincitori al termine di una partita divisa in tre parti. Primi quindici minuti all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che controbattono colpo su colpo, precise in attacco e forse troppo scolastiche in difesa. Partita comunque piacevole di buona pallacanestro.

Poco dopo la metà del terzo quarto l’equilibrio si rompe. Vado va sotto di tre punti, sbaglia in attacco e prende una tripla sul ribaltamento di fronte, meno 6. Da quel momento i pappagallini hanno 3 minuti di follia, con attacchi scellerati che corrispondono a palle perse e canestri facili avversari, coi time-out esauriti. Così in un attimo si va al riposo sul meno 15. Come successo in altre partite, un mini parziale subito ha portato a un crollo che ha compromesso la partita.

Nel terzo quarto Vado cerca l’impresa difendendo con grande attenzione, Biella non segna ma anche i pappagallini non vedono mai il canestro, con percentuali da freddo polare. Così nei primi minuti il divario rimane praticamente invariato. Nell’ultimo minuto del terzo quarto finalmente qualcosa sembra smuoversi, Vado riesce a concretizzare qualche palla rubata e rifarsi sotto, raggiungendo più volte il meno 4.

Puntualmente però gli errori al tiro in attacco e i rimbalzi offensivi in difesa non permettono di completare la rimonta, dando a Biella l’opportunità di chiudere la partita 81 a 87.

C’è rammarico per un match ben giocato nella prima parte, anche se come sempre troppo scolastico in difesa, compromesso da tre minuti di black out totale, con una rimonta mancata per dei dettagli importanti.

Il tabellino della partita valevole per la 12ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Pallacanestro Biella 81-87

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 10, Cito, Pesce 3, Bertolotti ne, Lo Piccolo 18, Pintus ne, Brignolo, Anaekwe 16, Tsetserukou 23, Cirillo 10. All. Imarisio, ass. Prati – S. Dagliano.

Trasferta a Torino venerdì, contro l’insidiosa Auxilium, che ha già fatto vittime illustri sul proprio campo. Vado parte energica e concentrata, segnando in contropiede grazie alla difesa attenta. Il primo quarto termina 10 a 23. Secondo quarto sulla stessa falsariga, i pappagallini tengono alta la concentrazione e, a parte qualche errore di troppo nell’affrontare la pressione avversaria, riescono a prendere un buon vantaggio, con un Pesce preciso e Tsetserukou in giornata. All’intervallo le squadre sono 24 a 50.

Nel terzo quarto Vado cala un po’, perdendo qualche pallone di troppo; il distacco però rimane invariato e nell’ultimo quarto torna ad allargarsi fino al 62 a 98 finale.

Sarà importante ora raccogliere tutte le energie per l’ultima difficile trasferta a Varese, che chiuderà il girone di andata.

Il tabellino della partita valevole per l’11ª giornata:

Auxilium Torino – Azimut Pallacanestro Vado 62-98

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 7, Cito 2, Pesce 15, Gallo 5, Lo Piccolo 11, Pintus ne, Brignolo 6, Anaekwe 8, Tsetserukou 39, Cirillo 5. All. Imarisio, ass. Prati – S. Dagliano.

Classifica: Pallacanestro Varese, Azimut Pallacanestro Vado, Novipiù Campus 20; Biella 18; College Borgomanero 16; Novipiù Casale 14; ABA Legnano, Coelsanus Varese, Auxilium Torino 12; Don Bosco Crocetta 8; Mortara 6; Derthona 4; Pegli 2; Oleggio 0.

Nelle foto (Viale): Kiryl Tsetserukou.