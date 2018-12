Under 16 Eccellenza: Vado perde a Borgomanero, il College lo affianca in testa

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado cade nel big match dell’ultima giornata d’andata contro il College Borgomanero per 72-62 ed è costretta a condividere il primo posto in classifica.

Inizio di partita teso: nei primi minuti le due squadre si studiano ma una volta aperte le marcature le difese non brillano e gli attacchi rispondono colpo su colpo fino alla prima sirena che vede i vadesi sotto di 2 lunghezze, 21-19.

Nella seconda frazione il College prova a dare la prima spallata grazie a qualche disattenzione di troppo dei biancorossi, ma i liguri trascinati da un sontuoso Lebediev (alla fine il suo tabellino reciterà 24 punti e 17 rimbalzi) sono bravi a rimettersi subito in sesto alzando l’intensità in difesa e muovendo la palla velocemente in attacco, così da non perdere il filo della partita ed arrivare a metà match sul 40-35.

Il terzo periodo vede i piemontesi più aggressivi iniziando con due triple di Cristina e i vadesi che ci impiegano qualche minuto di troppo a macinare gioco, ma nonostante questo con un po’ più di concentrazione riescono a risalire la china rimanendo aggrappati con le unghie alla partita, pur perdendo ancora qualche punto e finendo il quarto sotto di 9 punti, 57-48.

L’ultimo periodo vede Vado tornare a meno 2 (57-59 al 33°) ma da quel momento non trovare praticamente più la via del canestro; il College piazza un parziale lungo di 12-2, con Mauri che suggella la sua ottima partita mettendo gli ultimi chiodi nella bara.

Lo score al termine del girone di andata è confortante per i vadesi in funzione del passaggio alla seconda fase ma è stato facilitato da un calendario con ben sette partite casalinghe. Ora sarà necessario lavorare sulla qualità del gioco per poter affrontare con ulteriore fiducia un impegnativo girone di ritorno.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 13ª giornata

College Borgomanero – Azimut Pallacanestro Vado 72-62

(Parziali: 21-19; 40-35; 57-48)

College Borgomanero: Attademo, Tinivella 2, Cristina 22, Okeke 8, Mauri 24, Mandelli 3, Mottolo Oliva, Montalberti 2, Ferrari 10, Abdorenko ne, Guffanti Fiori ne, Ghigo 1. All. Di Cerbo, ass. Rossi

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 6, Biorac, Lebediev 25, Micalizzi ne, Tridondani 13, Pierucci, Genta 4, Bertolotti 12, Franchello 2. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace

Arbitri: Signorile (Bellinzago Novarese) e Gentile (Villareggia)

La classifica: College Borgomanero, Azimut Pallacanestro Vado 22; Novipiù Campus, Junior Casale, Biella 16; Auxilium Torino, Pegli 12; Oleggio 10; 5 Pari Torino, My Basket Genova 8; Galliate, Derthona 4; Don Bosco Crocetta 2.