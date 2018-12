Una donazione da mille euro all’associazione Cresci in memoria di Fabio Tocco: l’iniziativa del Circolo Lavoratori Bitron

Savona. Una donazione da mille euro all’associazione Cresci in memoria di Fabio Tocco. È questa l’ultima iniziativa messa in campo dal Circolo Lavoratori Bitron.

Si tratta del ricavato dell’iniziativa “Un pensiero da Fabio”, realizzata proprio in ricordo di Fabio Tocco, collega scomparso prematuramente a 39 anni, nel novembre del 2014, per un malore cardiaco improvviso.

“Cari soci e colleghi, – si legge nella comunicazione di Giorgio Bonorino, responsabile delle iniziative Bitron, – grazie alla vostra partecipazione alle iniziative in memoria di Fabio Tocco, il Cral è stato in grado di accantonare la cifra di mille euro che sono stati donati all’associazione Cresci Onlus, attiva nel reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savon. Siamo sicuri che questa cifra potrà supportare attività per bambini ricoverati e famiglie”.