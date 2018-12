Un tuffo in mare per dare il benvenuto al nuovo anno: tutti i cimenti di nuoto del savonese

Provincia. Il conto alla rovescia, le bottiglie di spumante ed anche i cimenti in mare. Oltre al tradizionale veglione di Capodanno, sono moltissime le località del savonese che hanno deciso di salutare il 2018 che sta finendo e dare il benvenuto al 2019 che sta per arrivare organizzando un tuffo in mare che metta alla prova la resistenza al “freddo” dei nuotatori più impavidi.

Si comincia domani, venerdì 28 dicembre, con la 32^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto promosso dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con l’Ati Sla (Spiagge Libere Attrezzate) il Sindacato Italiano Balneari di Loano, la Federazione Italiana Nuoto Salvamento, la Guardia Costiera di Loano. Il tradizionale tuffo di fine anno si terrà nello specchio acqueo antistante i Bagni Solemare e i Bagni Medusa. La festa in riva al mare sarà animata da un dj-set che darà il ritmo ai cimentisti impegnati nell’attività di riscaldamento condotta dagli istruttori dell’Asd Krav Maga Parabellum. Le iscrizioni si apriranno alle 10 mentre il tuffo è previsto per le 11 circa.

Domenica 30 dicembre sarà la volta di Albenga con il cimento organizzato dalla sezione di Albenga della Lega Navale Italiana ai Bagni Derna. Lunedì 31 dicembre, invece, sarà la volta del “tuffo” in programma alle 11 ai Bagni Giardino di Pietra Ligure (il ritrovo è a partire dalle 10).

Il nuovo anno si aprirà con il cimento di Andora, in programma martedì 1 gennaio alle 10 presso i Bagni Tortuga: per tutti i partecipanti gadget ricordo della giornata e pasta party. Nella stessa giornata, alle 10.30, si terrà anche il bagno in mare presso la spiaggia libera del Molo Teiro di Varazze.

Giovedì 3 gennaio alle 10 ai Bagni Ceriale si terrà la 13^ edizione del Cimento Invernale di Nuoto della cittadina cerialese. Il giorno successivo, venerdì 4 gennaio, sarà la volta del tuffo organizzato presso i Bagni La Bussola di Borgio Verezzi.

Sabato 5 gennaio alle 11 presso la spiaggia della scuola di vela Asd Aquileia Vela si terrà il Cimento Invernale organizzato dalla Pro Loco di Laigueglia e dell’Asd Aquileia Vela. Le festività natalizie si chiuderanno con il cimento in programma domenica 6 gennaio presso la Spiaggia dei Neri a Finale Ligure.