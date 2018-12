Un anno con IVG: dal crollo del Ponte Morandi ai disastri meteo, ecco le notizie più lette

Savona. L’anno che volge al termine è stato segnato da una grande tragedia, il crollo del Ponte Morandi ad agosto. Ed è proprio questa la notizia che, più di ogni altra, ha colpito i savonesi nel corso del 2018: la cronaca in tempo reale di quanto stava accadendo a Genova in quei drammatici minuti è stata letta su IVG quasi 264 mila volte. Ma Il Vostro Giornale è ormai da anni il punto di riferimento della provincia per l’informazione locale, con decine di migliaia di lettori unici che ogni giorno cercano sulle nostre pagine le notizie principali del loro territorio: ecco dunque quelle che nel bene e nel male hanno caratterizzato questo 2018.

GENNAIO: DUE MORTI E UN NEONATO “STELLARE” – Due tragedie segnano l’inizio dell’anno: il recupero in mare del cadavere della 30enne Alessia Puppo (gettatasi in acqua dopo una lite col fidanzato) e l’incidente mortale sull’Aurelia Bis tra Albenga e Alassio in cui ha perso la vita il 19enne Simone Canetto. C’è spazio però anche per una curiosità: il primo nato in provincia si chiama Naboo, come un pianeta di Star Wars.

FEBBRAIO: NEL SEGNO DELLA CRONACA NERA – Tre fatti di sangue sono in cima alle letture del mese: la morte di un 21enne travolto da un treno a Finale Ligure, un agguato a Savona in via Santuario con una sparatoria e il ritrovamento di un’anziana morta ad Albenga con la figlia in fin di vita.

MARZO: MUOIONO VIGNOLA E GUARNIERI, CHIUDE TRONY – Due lutti colpiscono Balestrino e Albenga: la scomparsa del campione di motocross Fausto Vignola, a causa di un incidente in allenamento, e dell’ex sindaco ingauno Rosy Guarnieri al termine di una lunga malattia. Notizia triste anche per il mondo del lavoro, con i dipendenti di Trony che portano via le proprie cose dal punto vendita di Albenga dopo la chiusura.

APRILE: MESE DI INCIDENTI – Due in particolare i più letti del mese: quello in cui sulla A10 prende fuoco un autobus con 30 studenti marchigiani e quello in cui a Ceriale muore il 17enne albenganese Davide Molinari, schiantatosi con lo scooter sull’Aurelia.

MAGGIO: UN FALSO ALLARME E LA TRAGEDIA ALLA 24H – Durante la 24H di Finale, nella prova “VoltAge” (cicloturistica con le e-bike da enduro elettriche), perde la vita il 56enne Danilo Lagorio. Un lutto che colpisce i savonesi, superato solo da un falso allarme: la segnalazione (che fortunatamente si rivelerà errata) di un neonato gettato da un ponte dell’Aurelia Bis ad Albenga supera le 100 mila letture.

GIUGNO: LA SPIAGGIA PIU’ CARA E UN LAVORO DI TROPPO – Le due notizie più lette del mese sono entrambe legate, per una volta, al mondo dell’economia. La prima è uno studio di Travelbird che individua in Finale Ligure la seconda spiaggia più cara del mondo dopo quella di Anse Vata (Nuova Caledonia). La seconda è lo sfogo di una imprenditrice, la titolare del bar Vittorino di Loano, che in barba alla crisi offre un posto di lavoro… ma non trova nessuno.

LUGLIO: TROMBA D’ARIA E UN CAMION CHE PRECIPITA – Si torna alla cronaca schietta. Il 21 luglio una tromba d’aria si abbatte sugli stabilimenti balneari di Celle e Varazze, causando diversi danni; il 30 un Tir precipita da un cavalcavia ad Albissola Marina.

AGOSTO: IL PONTE MORANDI – La tragedia, come detto, ha monopolizzato il giornale a lungo. Oltre alla cronaca in diretta dell’evento (l’articolo più letto dell’anno), sono almeno una decina gli articoli di grande richiamo: su tutti la morte di Luigi Matti Altadonna, il 35enne di Borghetto precipitato nel Polcevera col suo furgone. Cercando tra le altre notizie del mese, a colpire i savonesi è stato il ritrovamento a Laigueglia di una 16enne senza vita in una struttura abbandonata.

SETTEMBRE: ARRIVA IKEA – L’indiscrezione del possibile approdo ad Albenga del colosso dell’arredamento fa scalpore (il punto vendita aprirà veramente, ma si rivelerà essere un “semplice” Order Point). Per il resto come sempre gli articoli più letti sono quelli relativi alle tragedie: su tutti l’incidente in cui a Savona, davanti al Lady Moon, perde la vita Massimo Marangoni e il malore che uccide un ragazzo di 17 anni, annegato nel lago di Osiglia.

OTTOBRE: L’AUTORITA’ PORTUALE IN FIAMME, IL MALTEMPO DEVASTA LA LIGURIA – Il clima di ottobre lascia il segno su tutta la regione, tra grandinate, mareggiate e crolli. Già il 1 ottobre Albenga e Alassio sono nella morsa del maltempo, ma è a fine mese che la furia degli elementi si scatena davvero, arrivando anche a uccidere una donna ad Albisola. Il 29 ottobre IVG segue tutto in diretta, informando passo passo i savonesi sulla situazione, con numerosi articoli e decine di dirette video su Facebook; la maratona prosegue anche il giorno dopo, in uno scenario da Apocalisse nel quale, ai danni climatici, si aggiunge l’incendio del Terminal Auto nel porto di Savona. Un rogo che mette in ginocchio Autorità Portuale, già messa a dura prova una settimana prima dall’incendio che ha distrutto la nuova sede.

A margine, molto letta anche una notizia totalmente slegata da questi avvenimenti: una sentenza del Tar sulla caccia, che arriva a pochi giorni dalla tragedia di Apricale, colpisce quasi 70 mila lettori.

NOVEMBRE: ANCHE QUEST’ANNO UN FEMMINICIDIO – Nel 2017 fu la morte di Janira D’Amato a scioccare i savonesi; nel 2018 è la volta di Roxana Karin Zenteno, soffocata a Boissano dal marito Marco Buscaglia. A colpire i savonesi sono anche il suicidio di Antonio Marcolini, bandiera del Savona Calcio padre dell’ex calciatore di Serie A Michele Marcolini, e la morte di Jhonat Cristian Silva Nascimento, travolto di notte sulla A6. Tra le notizie più lette anche una prettamente savonese, la gara clandestina di “salti” fatta di notte da due auto in corso Mazzini, probabilmente trainata dal video della “performance” divenuto virale su social e Whatsapp.

DICEMBRE: DUE VITE APPESE A UN FILO – Entrambe le notizie più lette riguardano persone che ancora oggi lottano per la vita. Si tratta della giovane 18enne che si è data fuoco a Vado Ligure emulando il padre (che compì lo stesso gesto, nello stesso luogo, cinque anni fa) e dell’operaio di Noberasco vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 19 dicembre.

Questo dunque il “racconto” del 2018 attraverso gli articoli più letti su IVG. Un excursus “pesato”, ovviamente, escludendo ad esempio alcuni articoli “di servizio” come quelli sulla chiusura delle scuole in caso di allerta: in ogni mese in cui ce n’è stata una, nella top3 degli articoli più letti figura sempre quello con l’elenco di aperture e chiusure degli edifici scolastici. Un dettaglio che testimonia, comunque, il ruolo che IVG ha assunto negli ultimi anni per i savonesi: il sito e la pagina Facebook sono diventati un riferimento quotidiano per conoscere in ogni momento, direttamente dal proprio smartphone, i grandi e piccoli avvenimenti della provincia.

Il nostro augurio per il 2019 è quello di potervi proporre meno brutte notizie e più sorrisi. Buon anno a tutti!