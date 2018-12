Turismo, nuovo spot di Costa Crociere porta in tv le bellezze della Liguria: c’è anche Bergeggi

Liguria. Prenderà il via il 26 dicembre la nuova campagna di comunicazione per raccontare le bellezze di Liguria, voluta da Regione Liguria e Costa Crociere e incentrata su uno spot seguito direttamente in tutte le sue fasi dalla compagnia crocieristica.

Un’idea nata dalla collaborazione tra Regione Liguria e Costa Crociere, che ha curato l’intera realizzazione del progetto – dalla creazione, alla produzione sino alla messa in onda – con il contributo dell’agenzia creativa VMLY&R Italia e della casa di produzione e-motion, che hanno dato la loro disponibilità a sostenere l’iniziativa.

Nello spot vengono mostrate alcune delle località più belle e conosciute della Liguria, come Genova, con i vicoli, San Lorenzo e i palazzi dei Rolli, le Cinque Terre, Sestri Levante, Bergeggi. La voce narrante in prima persona, interpretata da Corrado Tedeschi, è quella di Costa Crociere, che racconta come le sue navi girino il mondo da 70 anni per ritrovare le emozioni della propria terra di origine, la Liguria. Una destinazione che da sempre ha ispirato Costa perché offre tutte le migliori esperienze che si possono vivere in una vacanza. Il claim finale è un invito a visitare la regione: “Liguria: la nostra terra, la vostra prossima meta”.

Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria: “Dopo la campagna di comunicazione lanciata con l’hashtag #genovanelcuore, quella sui parchi di Liguria e anche con Assomusica in cui gli artisti invitano a visitare Genova, che avevano una precisa strategia, quella di promuovere il nostro territorio, soprattutto dopo la terribile tragedia dovuta al crollo di ponte Morandi, parte ora una nuova iniziativa di promozione turistica incentrata sullo spot splendidamente realizzato da Costa Crociere, che sarà trasmesso a partire dal 26 dicembre su tutte le reti Mediaset. La nostra regione ha bisogno di attività di comunicazione come questa che si rivolgono a tutti gli italiani per invitarli a visitare la nostra terra, bellissima in ogni suo aspetto, e ora particolarmente fragile, ma capace di non arrendersi e di guardare avanti. Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti e della sinergia con gli operatori presenti sul territorio, come quella che abbiamo attuato con Costa per dare un segnale chiaro sulla voglia di rialzare la testa e sulle splendide attrattive liguri che vale la pena visitare perché se si vuole aiutare Genova e la Liguria si deve venire in vacanza da noi”.

Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere ha dichiarato: “Questa campagna è un atto di amore verso la Liguria, la nostra casa, dove abbiamo la nostra sede da oltre 70 anni. Se siamo diventati quello che siamo oggi, il gruppo numero uno in Italia e in Europa, è perché siamo nati e cresciuti qui. Adesso che la nostra regione ha bisogno di sostegno abbiamo voluto realizzare una serie di iniziative, di cui questa campagna sarà sicuramente una delle più visibili e importanti, in grado di portare benefici tangibili alla Liguria, proseguendo così nel nostro percorso di stretta collaborazione con le istituzioni locali”.

Lo spot, diretto da Giancarlo Spinelli, andrà in onda per la prima volta il 26 dicembre alle ore 21 sulle reti Mediaset, dove rimarrà in programmazione per le successive nove settimane. Sarà proposto nei formati 30″ e 15″ con diversi soggetti. È prevista inoltre una pianificazione web, social media e direct marketing, sui canali Costa, Regione Liguria e le principali realtà liguri, anche con un formato 60″.

Luca Casaura, SVP Global & Strategic Marketing di Costa Crociere, spiega: “L’obiettivo della campagna è molto chiaro: vogliamo che gli italiani pensino alla Liguria in relazione a quanto di bello ha da offrire: mare, paesaggi stupendi, buon cibo, tradizioni, arte e cultura. Per questo siamo scesi in campo direttamente, in qualità di esperti di viaggi. Dopo aver visitato per anni le più belle destinazioni di tutti i continenti, possiamo dire con certezza che uno dei posti migliori al mondo è proprio casa nostra: se volete vivere una vacanza davvero emozionante venite in Liguria”.

Questo progetto per la promozione turistica della regione ha coinvolto un team di eccellenze liguri. Oltre a Costa Crociere, sono genovesi la casa di produzione e-motion, il direttore creativo Cristian Comand e, di “adozione”, Corrado Tedeschi, mentre il regista Giancarlo Spinelli è spezzino. Alla realizzazione dello spot hanno dato il loro contributo anche Agenzia “in Liguria”, Acquario di Genova, Miaygi, Illusion, ETI Solutions, Alessandro Beltrame, Nicola Bozzo.

Alla fine dello spot compaiono due loghi che hanno una presenza simbolica importante. Il primo è quello di “Genova nel Cuore”, che Costa Crociere ha voluto inserire anche nella sua nuova campagna internazionale che ha come protagonista Penélope Cruz, come segno di ulteriore vicinanza alla città. L’altro è quello della Costa Crociere Foundation, che sin dalla sua nascita ha attivato numerose iniziative di carattere sociale e ambientale propria a Genova e in Liguria. Una delle ultime, partita a settembre, è stata una raccolta fondi a favore di Genova a bordo delle navi della compagnia.

Con questa campagna pubblicitaria si consolida ulteriormente il legame tra Costa Crociere, Genova e la Liguria. La compagnia ha collaborato con Palazzo Ducale per la cena di Capodanno 2018, a favore dell’Istituto Giannina Gaslini, per la mostra “Oliviero Toscani. Ladro di Felicitಔ e per la mostra “Paganini Rockstar”, attualmente in esposizione. Costa ha inoltre dato il suo sostegno alla 27^ Partita del Cuore, che si è giocata a Genova lo scorso 30 maggio, e ha festeggiato il suo 70° compleanno insieme a tutta la città con il “Costa Zena Festival”, che il 7 luglio ha portato nelle vie e nelle piazze di Genova oltre 100.000 persone. Dal 26 marzo 2019 Costa Fortuna, nave costruita nei cantieri di Sestri Ponente, tornerà a fare scalo regolarmente a Genova tutte le settimane sino a fine anno, mentre il 3 novembre 2019 Savona ospiterà il battesimo di Costa Smeralda, nuova ammiraglia della flotta e prima nave da crociera per il mercato globale alimentata a LNG.